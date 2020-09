Cetinski o vozilu Hitne pomoći na Festivalu slobode: Sreća da vozilo nije pregazilo dijete i trudnicu

U subotu se na glavnom zagrebačkom trgu održao Festival slobode u čijoj je organizaciji sudjelovao Tony Cetinski. Nakon prosvjeda najviše rasprava vodilo se oko vozila Hitne pomoći koje je moralo proći kroz sudionike festivala kako bi priskočilo u pomoć osobi kojoj je bilo loše. Pojavile su se tvrdnje kako sudionici nisi propustili Hitnu, dok sudionici festivala tvrde drugačije. Cijelu situaciju s pozornice je promatrao pjevač koji je sinoć bio gost RTL Direkta i opisao je što je on vidio.

- S bine je cijela situacija bila puno jasnija nego onima koji su sada postali dušebrižnici. Vozilo Hitne pomoći je, očito, mimo protokola, krenula po njima možda najbržim putem. Tad su policajci, moram se njima zahvaliti, pravovremeno reagirali nakon što je kombi već ušao među ljude. Policija je došla i vratila ga natrag. Tada su ljudi počeli reagirati - rekao je Cetinski. Zašto su neki od sudionika reagirali tako da su zviždali Hitnoj pomoći pjevač ne zna, kaže kako je sreća što u toj situaciji u kojoj se vozilo Hitne pomoći u rikverc udaljavalo s trga nije nitko stradao i dodao je kako će cijelu stvar sigurno ispitati policija. - Čista je sreća da kada je vozilo krenulo natrag nije pregazilo dijete, jedna trudnica je bila tamo i jedan gospodin na štakama. To je bila situacija koja nije bila nimalo blaga i moglo je tu eskalirati. - kaže Tony.

Šprajc ga je pitao je li istina da su tijekom obilaska Domove za starije te subote rekli da je korona mačji kašalj, a Tony je odgovorio:

- Emotivno je u jednom trenutku organizator uzeo mikrofon i rekao. Ali to se odnosilo kao da govoriš malom djetetu. Rekao je: nije to tako strašno. A nije mislio reći ne postoji - objasnio je Cetinski. Dodao je kako naše društvo pati od "virusa medijske manipulacije", a rekao je i kako ljudima u Stožeru nije lako i kako među svojim prijateljima ima dosta medicinskih djelatnika a dodao je kako oni nemaju veze s onim što se radi. Na pitanje urednika i voditelja RT Direkta a što se to radi, Tony je rekao:

- A radi se nešto drugo. Radi se psihoza na ljudima, što nije u redu. Ta situacija u ljudima stvara očaj i to sam vidio gledajući u publiku. Gledaš ljude i vidiš očaj, ali taj očaj se pretvorio u veliku ljubav. I ti ljudi su željni istine. U razgovoru je rekao i kako se njega od početka guralo u antivaksere, a sad je i antimasker i tvrdi da on nije antivakser. Ispričao je i kako je njegov prijatelj u Italiji bio zaražen koronavirusom te kaže da je on umro s koronom, a ne od korone.