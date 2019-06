Barbari Kolar ostvarila se želja da je javnost napokon doživi kao mladenku

Sve je prštalo od odličnih ideja i dobre zabave u zagrebačkom Katranu gdje je u carstvu komičara Marija Petrekovića održan 14. Celebrity Day. Ondje su polaznici Fotosofije, besplatnog seminara pod vodstvom fotografa Damira Hoyke, snimali kreativne portrete glazbenika, sportaša, glumaca, tv-voditelja...

- Svaki put me ponese pozitina energija, i zaigranost polaznika seminara, tako da rado pristajem na svakakve ludosti. Ovaj put su me skinuli do pasa, a slijedeći, tko zna? No, mislim da ću skidanje do kraja ipak prepustiti nekome mlađem, a ja ću i iduće godine biti na raspolaganju za neke druge originalne ideje. – rekao je zagrebački glumac Goran Grgić.

Stalna gošća Celebrity Daya je meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar koja je na set došla unaprijed pripremljena, s jasnom vizijom svog portreta.

- Ovo je idealna prilika za snimanje 'otkačenih' fotografija. Napokon sam realizirala ideju koju već godinama nosim u svojoj glavi, a to je da me fotograf snima dok po meni pljušti voda k'o iz kabla! – otkrila je Dunja Mazzocco Drvar.

I TV-voditeljici Barbari Kolar također se ostvarila dugogodišnja želja – da je napokon javnost doživi i kao mladenku. I to ne bilo kakvu.

- Uživam na snimanjima koja su atipična i čiji rezultat nisu samo dokumentarne fotografije, već i priča. Iako sam se odlično zabavila na svim setovima, naviše sam uživala u ulozi pomahnitale mladenke.– rekla je Barbara koja je, na jednoj od fotografija, za svog mladoženju odabrala organizatora Fotosofije – Damira Hoyku.

- Ovo je bilo jedno od snimanja na kojima osjetiš da si kao Alisa propao u drugi svijet - svijet u kojem su svi šašavi. To ti se očito dogodi kad u Petrekovićevo carstvo prepuno inspirativnih interijera i 'pomaknute' rekvizite, umiješaš raspoložene modele. Zato sam beskrajno zahvalan svima na setu - od seminarista do domaćih zvijezda - što su pucali od kreativnosti i ponovno pomaknuli svoje granice.– rekao je Hoyka.