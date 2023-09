Sjećate li se ove slatke djevojčice? Oduševila je u 'Zvjezdicama' a sada je gledamo u novom showu

Lana Rubelj bila je finalistica RTL-ovom showu 'Zvjezdice', a sad se natječe u glazbenom megaspektaklu 'Superstar'. Tada osmogodišnja samouvjerena djevojčica iz Kaštel Sućurca pokazala se kao prava zvjezdica koja već ima mnogo iskustva u javnim nastupima. Tada je rekla kako je tata uči svirati klavir, a uz pjevanje i sviranje hobi joj je modeling. Već je bila i angažirana u nekim reklamama, piše RTL.hr.

Osam godina kasnije ponovno je gledamo u glazbenom natjecanju. Malo je reći da je svojom izvedbom ova djevojka ponovno očarala, ponajviše glazbenog producenta Filipa Miletića koji ju je prozvao hrvatskom Rosalijom. Lana je odlučila pjevati "La La Love" od Albine. "Imamo novu hrvatsku Rosaliju. Ja bih pitao majku da ocijeni ovo pjevanje", komentirao je Filip, koji je htio čuti i kako izvodi drugu pjesmu.

"Majko, samo jednu sugestiju. Ona je gladna, ali nemoj da u toj gladi izgori. Ima sve što treba imati, ali nećemo da je guramo", komentirao je glazbeni producent nakon izvedbe hita "Vino i gitare" Gabi Novak.

"Super si", dodao je. Lana je prošla, a diplomu je dobila i njezina majka. Lana ima 17 godina, ide u srednju školu, a glazbom se bavi od svoje šeste godine.

- Od malih nogu volim i slušam glazbu. Pjevala sam po kući non stop. Krenila sam prvo s plesom. Dok sam plesala tu su bile i gluma i pjevanje. Moji roditelji su vidjeli da imam sluha pa su me upisali u udrugu ‘Music talents’ pod vodstvom mentorice Teane Kovačević. Od svoje šeste godine sam tamo i redovito pohađam sate. Idem po nastupima i raznim međunarodnim natjecanjima, kazala je za Slobodnu Dalmaciju. Prisjetila se i sudjelovanja na "Zvjezdicama".

- Tamo sam došla do finala, to je iskustvo koje ću pamtit do kraja svog života. Iako sam bila mala svega se sjećam. Dan danas me se ljudi sjećaju kao curicu koja je nosila haljinu od novina i pjevala pjesmu ‘True colours’. Imam inače i tri autorske pjesme koje mi je napravio Leo Škaro pa sam s njima bila na međunarodnim festivalima, kazala je Lana i dodala da u budućnosti želi pjevati svoje pjesme.

- Drugačiji je osjećaj pjevati svoje pjesme i tuđe. U svojim pjesmama, koje su napisane za tebe, možeš iznijeti sebe, svoj karakter, stav, imidž. Nešto po čemu si ti poseban. Mislim da imam čvrst stav i karakter, nitko me ne može nagovoriti da radim nešto što ne želim. Kad nešto zacrtam, to je tako i guram po svom. Vrckava sam, mala, luda i opičena. Ljudi me isto pamtne i po tome što sam sitna, a imam jak glas, ne znam ni ja odakle to izlazi, ali takva sam od malih nogu, rekla je Lana koja pazi i na scenski nastup.

- Kad si pjevač mislim da trebaš imat full paket. Od izgleda do scenskog nastupa. Ljudi nastup i slušaju i gledaju. Jako volim imati dobar outfit. Za Superstar sam naručivala materijal iz Zagreba, nosila krojačici da šiva, bilo mi je naporno, ali sve sam uspila. Uživam u tome. Čak sam imala haljinu sa školjkama. Sama sam lijepila 180 školjki. Znam da kad sam izašla sam zasjenila i to mi je bitno kod nastupa, rekla je Lana.

