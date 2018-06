Backstreet’s back! Dečki su se vratili i slave 25 godina

Najpoznatiji boy-bend na svijetu koji je žario i palio tijekom 90-ih, Backstreet Boys, nastupio je ovoga vikenda na Wango Tango festivalu u Los Angelesu i time najavio svoj povratak.

Nedavno su izdao i novi singl i video za pjesmu ‘Don’t go Breaking my Heart’ koja će se naći na nadolazećem albumu. Novi singl uslijedio je nakon stanke od pet godina. Povratnička turneja poklopila se 25 godina od osnutka BSB-a.

Foto: Reuters/Pixsell

- Naradili smo se u 25 godina. Znamo da ćemo nakon dugo vremena nastupati za fanove, stare i nove. Imamo osjećaj kao da smo tek počeli - rekao je AJ McClean. Obožavatelji su bili oduševljeni kada su najavili da će ponovno krenuti na turneju i imati nastupe uživo. Prvi nastup uoči ljetne turneje imali su na američkom festivalu Wango Tango. Iako su neki zagazili u četrdesete, dečki izgledaju sjajno, a po nastupima je očito da su itekako u formi.

- Kakav show! Naš peti Wango Tango, a nismo mogli zamisliti bolju večer - stoji u objavi na službenom Twitter profilu grupe.

Ovo nije prvi put da je bend najavio povratak. Posljednji put su to učinili 2009. godine kada su u sklopu povratničke turneje ‘’This Is Us’’ posjetili Zagreb. Nicku Carteru (38), Brianu Littrellu (43), Howieju Doroughu (44) i AJ McLeanu (40) tada se nije pridružio peti član, Kevin Richardson (46).

- Nisam imao kako pridonijeti bendu. Htio sam se usredotočiti na privatan život i obitelj. Htio sam za promjenu voditi normalan život. Nisam imao inspiracije - rekao je Kevin koji se bendu ipak vratio 2012. godine.

Prošle godine ponovno su obožavatelje digli na noge najavljujući da će u 2018. godini izdati novi materijal. Ako je suditi po reakcijama na nastup na Wangu Tangu, ‘Beksići’ neće imati problema s prodajom ulaznica.

Bend Backstreet Boys osnovan je 1993. godine, a slavu su postigli istoimenim albumom objavljenim 1996. godine. Osvojili su više od 350 nagrada i prodali oko 130 milijuna albuma. Na ljestvici top 40 Billboarda imali su čak 13 hitova, a neki od njih su ‘Larger Than Life’, ‘I’ll Never Break Your Heart’, ‘Everybody’, ‘Show Me the Meaning of Being Lonely’, ‘I Want it That Way’, i ‘Quit Playin’ Games with my Heart’, ‘The Call’, ‘Shape of My Heart’.