Autorice serije "Planine" prikazat će prirodna blaga Hrvatske na jedan dosad neviđen način

U svačijem životu postoje mjesta, predjeli, koji nas na neki način obilježavaju, definiraju. Postaju dio naše osobnosti. Upisana su nam u karakter. I kada drugima govorimo o tim mjestima, oni koji nas slušaju već mogu nazrijeti kakvo to biće stoji pred njima. A za mnoge, sve je sažeto u jednoj riječi - planine. One su njihov život. Bilo da na njima žive, bilo da ih planinarski pohode u svakom slobodnom trenutku, bilo da o njima uvijek nešto radoznalo istražuju, bilo da ih samo gledaju. No, bili oni u podnožju planine, hodali njenim strminama, grebenima i padinama ili se popeli na sam vrh, ili sve to tek gledali iz daljine, a možda i samo na ekranu iz naslonjača, povezat će ih isto - strahopoštovanje, udivljenost, spokoj i neka toplina oko srca. Ako je, k tome, riječ o našoj planini, onda će duša sigurno još i malo više zatitrati. A ovaj smo uvod napisali s razlogom jer Hrvatska televizija, u srijedu 4. listopada, na svom Prvom programu, u 20.45, počinje emitirati svoj novi šestodijelni dokumentarno-zabavni serijal nazvan jednostavno onom jednom, ali moćnom riječju - "Planine".

Da se snima serija o hrvatskim planinama prvi se put moglo čuti još u svibnju, na otvaranju festivala Brdo knjiga u Samoboru, kada su autorice i scenaristice planinskog serijala - Maja Tokić i Nataša Kraljević Kolbas - otkrile ponešto o novom domaćem jesenskom programskom adutu. Tom su prilikom publiku samoborskog festivala u serijal koji se u to vrijeme stvarao punom parom s podosta informacija, dojmova, pa i anegdota, uputili, a nerijetko i dobro nasmijali, i Doris Pinčić Guberović, Ivica Prtenjača te Milan Majerović-Stilinović. S razlogom. Naime, serija "Planine" imat će šest epizoda, svaka epizoda bit će posvećena jednoj hrvatskoj planini, a svaka će imati svog planinarskog domaćina ili domaćicu koji će nas, zajedno sa svojim gostima, tijekom 26 minuta voditi u jednu od planina.

Da bismo, pak, doznali što više detalja o serijalu koji ćemo uskoro gledati, ovih smo se dana našli s njegovim autoricama koje su od ožujka pa do prije nekidan, zajedno s domaćinima i gostima, te s televizijskom ekipom u kojoj su bili - snimatelji Miran Krčadinac Flock i Mario Papić, tonski snimatelj Jan Galić te snimatelj dronom Mario Maslov - po svim mogućim i nemogućim vremenskim uvjetima penjale, spuštale i snimale "Planine". I tada su nam otkrile još štošta. Dakle, televizijska voditeljica i glumica Doris Pinčić Guberović u prvoj će nas epizodi povesti po Velebitu, duž 57 kilometara čuvene Premužićeve staze. Zatim ćemo zajedno s pjevačem i radijskim voditeljem Draženom Turinom Šajetom prehodati Učkom i planinskim hrptom koji se proteže sve do Plomina. U trećoj epizodi s književnicom Tanjom Mravak planinarit ćemo po Mosoru, ali i obići brdo Perun. Onda slijedi Dinara, a na njoj ćemo, slobodno to možemo napisati, imati najboljeg i najpouzdanijeg mogućeg domaćina i vodiča - našeg najpoznatijeg planinara, alpinista, putopisca, HGSS-ovca, svjetskog putnika i čovjeka koji je stajao na najvišim planinskim vrhovima svijeta - Stipu Božića. Potom ćemo zvukove gojzerica i planinarskih štapova čuti i po otocima jer ćemo s književnikom Ivicom Prtenjačom obići planinske vrhove po Lošinju i Cresu, što znači i Prtenjačinu omiljenu Osoršćicu. Na kraju, novinar i autor dviju knjiga posvećenih i nadahnutih planinama, zbirke priča "Što sam naučio na planini" te nedavno objavljenog romana "Srce mog medvjeda", Milan Majerović-Stilinović povest će nas u zimsku idilu Gorskog kotara, na Risnjak, planinu koja je i jedan od glavnih likova njegova romana.

- Serijal "Planine" je putopis, istodobno edukativan i zabavan, u kojem se uspinjemo na hrvatske planine i pritom upoznajemo ljude i krajeve. Na većinu se tih planinskih vrhova i ne može doći drugačije nego pješke pa je ekipa Hrvatske televizije doista sve prohodala, s opremom i ruksacima na leđima. Nije bilo nikakvog "fejkanja". I u svakoj od šest epizoda pratimo drugog voditelja ili voditeljicu, odnosno domaćine planinare koji nam otkrivaju zašto vole planine i što im je hodanje po vrhuncima donijelo. Nije ovo serijal kakav obično viđamo na malim ekranima, o hrabrim pustolovima koji se penju na nepristupačne planine, ili pak o netaknutoj prirodi. "Planine" su serijal o tome što otkrivamo u planini, a što planina ostavlja u nama. Mi se bavimo ljudima, čovjekom u planini. O tome kako nas planina mijenja. To je zapravo serijal o planinama oko nas i onima u nama - rekle su nam uvodno autorice serijala, kolegice Maja Tokić i Nataša Kraljević Kolbas. Od njih doznajemo da će se planinarskim domaćinima u svakoj epizodi pridružiti i vrlo zanimljivi gosti i gošće pa će tako Doris Pinčić Guberović Premužićevu stazu prehodati u društvu dviju gospođa koje imaju zdravstvenih problema, no oni ih nisu spriječili da se upuste u taj hodački izazov. I putem, u skloništu Skorpovac, naiđu na Splićanina koji je odlučio neko vrijeme živjeti na Velebitu i za to vrijeme od srušenih stabala izrađivati planinarske daščice za rezanje.

- Na Velebitu smo se sjetili i pokojnog Vladimira Prpića Prpe. Gotovo da nema planinara, barem onog koji je pohodio Velebit, koji nije znao za Prpu. U njegovom planinskom skloništu okupili su se njegov sin, snaha i prijatelji te smo kraj te prve epizode posvetili upravo njemu - otkrila nam je Maja koja je Prpu i sama poznavala.

Šajeti će pak po Učkoj društvo praviti jedna iznimna istarska glazbenica, vitalan 70-godišnjak koji je planinariti krenuo tek kada je postao umirovljenik i jedan slabovidni planinar, a bit će tu i susret s arhitektom i stolarom Ivanom Juretićem koji je posljednjih godina zaslužan za izgradnju već nekoliko predivnih planinarskih skloništa na našim planinama. U epizodi posvećenoj Mosoru i Perunu, Tanji Mravak društvo će praviti domar s najduljim domarskim stažem u planini¸te entuzijast koji je motivirao i pokrenuo mlade ljude da se uključe u markiranje planinarskih staza, a kao dugogodišnji planinar bit će tu i novinar, književnik i filmski kritičar Jurica Pavičić.

- S najvećim planinarom u nas, Stipom Božićem, idemo na najveću planinu u nas, na Dinaru. On je sa sobom poveo dvoje svojih mlađih kolega visokogoraca kojima je Dinara "k'o mater" pa je žele sačuvati tako na njoj sve ostane netaknuto - reče nam Maja čiji je stric Lovre Tokić i sam s Božićem išao na neke ekspedicije.

- Stric je brata, sestru i mene često vodio na planine i sad, pri snimanju ove serije, to je "otvorilo" neka vrata jer kada bih zvala i dogovarala snimanja i gostovanja neki su se ljudi sjetili da je nekada u planinu s Lovrom dolazila i "neka mala plava" - pojasnila nam je Maja kojoj je posebno dirljiv bio povratak na Mosor jer se prisjetila kako se na njega penjala kao dijete.

A Prtenjači će se u obilasku vrhova Cresa i Lošinja pridružiti ekipa lokalnih planinara te rehabilitator divljih životinjskih vrsta koji radi u Centru za bjeloglave supove, dok će Majerović-Stilinović na Risnjaku posjetiti drage prijatelje koji su mu puno pomogli tijekom pisanja romana. Društvo će mu praviti i višekratno proglašavani hrvatski najplaninar.

- Svi ljudi koji se pojavljuju u serijalu, svi naši domaćini i njihovi gosti, jako su "navezani" na planine. Neki su ozbiljni planinari, neki malo manje, ali nitko od njih u serijalu nije slučajno - kaže Nataša čije su djetinjstvo pak obilježili Medvednica, Okić i Oštrc.

Od autorica smo čuli još i to da je snimajući ovaj serijal cijela televizijska ekipa prehodala oko 200 kilometara po planinama, a nakon priprema i organizacije snimanje svake epizode trajalo je po tri-četiri dana.

- Svi koji smo se ikad uspinjali na planine, osjećamo ushit dolaska na vrh s kojeg se otvara pogled na sve strane. Tamo sve vidimo bolje - prirodu, život, ali i sebe. Sve ono što je u nizini zamućeno svakodnevnim problemima, na visinama je bistrije. I kako je rekao Milan: "Ne idem na planinu da je osvojim, idem da ona mene posvoji" - rekoše nam autorice serijala, da bi se Maja, koja je ujedno i redateljica serije, nadovezala riječima:

- Na planini nije - ja, nego - mi. Na planini se sve dijeli. Usto, kada radimo neke druge projekte, najteže je dobiti dušu čovjeka. A u planini je baš to najlakše, jer ti ljudi u planini daju ono najbolje što imaju u sebi.

Nataša je potom dometnula kako im je bilo jako važno ukazati i potaknuti ljude da osvijeste kako su nekada davno neki ljudi svojim radom činili svojevrsna čuda u planini kako bi se drugim ljudima bilo lakše kretati tim visinama.

- Uzmite samo Premužićevu stazu. Ante Premužić i ljudi poput njega činili su vizionarska remek-djela. Bio je to rad za javno, opće dobro. Svi su oni puno dali planinama kako bi ih i drugi mogli pohoditi, pa i mi u današnje vrijeme. No i danas ima puno takvih vizionara, nesebičnih i plemenitih ljudi, zaljubljenika u planine i ljude koji samozatajno rade stotine velikih i malih stvari kako bi se svatko tko u planinu dođe osjećao sigurnije i njome se bezbrižnije kretao. Izgraditi lijep planinarski dom ili sklonište, ili pak stazu, a onda kad zatreba sve to pažljivo obnavljati, da bi nam svima ostalo i bilo na korištenje, sve je to oda planinarstvu i volonterstvu - naglasila je Nataša.

A kada naše sugovornice pitamo što im je tijekom snimanja "Planina" zadavalo najviše problema, uglas su uzvratile: "Vrijeme".

- Zbog vremena smo postale "mali Vakulići". Pratile smo sve moguće aplikacije za vremenske prognoze. Na radaru smo pratile kretanje oblaka. I Vakulu smo stalno zvale pa nam je čak i on rekao: "Bravo, postale ste bogme poluprofesionalne meteorologinje". No unatoč svemu, pokisnuli smo na Učkoj, gdje su se pojavile sve vremenske neprilike, i na Mosoru, gdje nas je zahvatila baš velika kiša. Na Risnjak smo se čak morali vratiti jer je, kad smo bili prvi put, pao snijeg ispod kojeg je bio led, što je prilično opasno. I dan je kraće trajao. Stoga smo morali pričekati da malo okopni pa smo se za dva tjedna vratili i tad smo bili nagrađeni jer je bilo predivno. Vrijeme i planina zaista vas nauče strpljivosti, da u planinu ne ideš kada ti hoćeš, nego kada ti planina dopusti - prisjetile su se Maja i Nataša, dodajući kako je na kraju najbitnije da unatoč napornim hodanjima po planinama, svim mogućim vremenskim prilikama i neprilikama koje su ih zatekle tijekom snimanja, nije bilo nijedne ozljede.

- A iako svi u ekipi nisu prije bili planinari, svi kažu da im je ovo bio najbolji projekt na kojem su do sada radili - ističe Nataša.

Kako ovih dana Maja i Nataša, zajedno s montažerom Igorom Roksandićem, dovršavaju montažu posljednjih epizoda, zanimalo nas je kako je odlučeno koje će planine biti "zvijezde" serijala te planira li se već i snimanje druge sezone. One odgovoriše:

- Kada smo tamo negdje još na početku došle u Hrvatski planinarski savez na razgovor i po savjete, bilo je pitanja poput: "Zašto u seriji nema nijedne slavonske planine? Zašto nema ni Bjelolasice?..." Zaista nam je bilo teško odlučiti kojih šest planina odabrati i uvrstiti u seriju. Puno samo vagale, no računajući da ćemo snimati i drugu sezonu, htjele smo da svaka ima jake planinske adute.

