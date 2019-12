Antonija Blaće i Rene Bitorajac: 'Kliknuli smo na prvu, u kvartovskom kafiću'

Zabavne minute RTL televizije od ovog tjedna postale su još zabavnije zahvaljujući novom showu ‘Ludi bar’ kroz koji gledatelje vode Antonija Blaće i Rene Bitorajac. U osam epizoda ovaj dvojac ugostit će najveće domaće zvijezde iz različitih sfera društvenog života, a već u prvoj epizodi pred uzbudljivim i nesvakidašnjim izazovima, s namjerom da prikupe što više novčanih sredstava za udrugu RTL pomaže djeci, našli su se Marko Lasić Nered, Salome i Mladen Badovinac iz TBF-a.

Smijeha neće nedostajati ni u narednim epizodama u kojima će se između ostalih naći i Bruno Petković te Mladen Grdović. O prvoj njihovoj suradnji i vlastitim iskustvima s barovima i konobarenjem uoči samog showa razgovarali smo sa simpatičnim voditeljima, Antonijom i Reneom.

Foto: RTL

Iako su iza vas brojni angažmani, no zanimljivo je da vam je ovo prva suradnja. Je li bilo posebnih priprema, uhodavanja ili ste jednostavno ‘kliknuli’ na prvu?

ANTONIJA: Kliknuli smo na prvo piće! Dosta smo se brzo “ukolegili”, čini mi se. Oboje se volimo pripremiti, ali možemo i bez velike pripreme. Živimo u istom kvartu pa smo prve pripreme odradili u kafiću u opuštenoj atmosferi. Stvarno je nevjerojatno da tih silnih godina nismo nikad bili u istom kadru. Što ti kažeš, Rene?

RENE: Mislim da smo kliknuli. Imamo sličan ukus i viđenje stvari u samom showu, a tandemski radimo kao da smo već radili. Evo, spojio nas je ‘Ludi bar’ i mislim da je to početak jednog divnog voditeljstva.

Što smatrate svojim najvećim adutima u voditeljskom smislu?

ANTONIJA: Lakše mi je o Reneovim adutima. Rene je nesebičan kolega koji gleda svaki tvoj pokret, uskače kad treba, nemoguće je duhovit i brz. Najveću bih prednost dala ovom – nesebičan je, jer raditi udvoje nije uopće lagan posao koliko god gledatelju to izgledalo jednostavno. RENE: Ja sam baš htio govoriti o svojim adutima, ali dogovorili smo se da hvalimo jedno drugo (smijeh). Ovo „nesebičan“ mi je ukrala jer sam to ja govorio za nju, ali osim što krade, nema nijednu drugu manu, zasad, a mane prve upadaju u oko. Nadopunjujemo se, ne tupi svatko svoje, imamo zajednički ritam i općenito smo kompatibilni.

U ‘Ludom baru’ već u prvoj epizodi ugostili ste brojna poznata imena. Što nas čeka u idućim epizodama?

ANTONIJA: Još brojnih poznatih imena, nekoliko ekskluziva, lagane igrice, koje možete igrati doma kad vam se skupe prijatelji, i “domaća” atmosfera.

RENE: Sve je rekla.

Kojem se gostu najviše radujete?

ANTONIJA: Cijela lista gostiju mi je baš “sjela”. Pogotovo kombinacije gostiju koje nikad nismo vidjeli zajedno.

RENE: Veselim se svom partneru iz Lude kuće koji mi sad odjednom dolazi kao gost tamo gdje sam ja domaćin. Nesvakidašnja situacija. Svaki gost je dobrodošao, a u Ludom baru svakog je gosta 60 minuta dosta.

Koji su vama najzabavniji izazovi u kojima će se okušati posjetitelji vašeg Ludog bara?

ANTONIJA: Neke igrice se čine jako jednostavnima, ali su nam ponekad baš one donijele najsmješnije situacije. Mladen Badovinac koji igra plesnu pantomimu je nešto najsimpatičnije ikad. Pa Mladen Grdović na električnoj gitari, a nije mi mrsko ni kad gost uzme Renea za “asistenta” u igri pa imaš dvostruku nevolju. Zuhra i Rene u scenama iz filmova – davili smo se od smijeha.

RENE: Ma nekada najjednostavnije igrice budu najzabavnije, ovisno o gostu. Nekima igrice budu prelagane, nekima neizvedive, ali u ovo adventsko vrijeme svi su jednako uspješni u njima. Na kraju krajeva, novac odlazi u prave ruke.

Jeste li ikad zarađivali novac u baru? Mnogi su upravo u baru zaradili svoj prvi džeparac. Imate li vi takvih iskustava?

ANTONIJA: Ja sam dugo, dugo konobarila. I dalje mi se to čini super posao za mladu osobu, upoznaš more ljudi, uvijek imaš love, naučiš se raditi vrlo brzo.

RENE: Nikada nisam radio kao konobar iako vjerujem da bih bio dobar. Nisam od kafića, nemam ni svoj kvartovski, ne pijem kavu. Igrom slučaja sada imamo svoj kafić Mosorog unutar Lude kuće pa znam nešto više o tome.

Proteklih mjeseci bili ste posvećeni drugim projektima i nismo vas često mogli vidjeti pred malim ekranima. Jesu li vam nedostajala svjetla reflektora?

ANTONIJA: Pa tek je prije nekoliko mjeseci završio Gospodin Savršeni! Shvatila sam da gledatelji, ako nisam u studiju uživo, uopće ne “broje” da sam nešto vodila. Kao: ma dobro to, a kad će Big Brother? Zato sad, da utvrdimo gradivo – ne propustite Ludi bar radnim danom u 20 sati.

RENE:Kako bi mi nedostajali? Pa u kazalištu reflektora koliko hoćeš. Ma ja sam na televiziji stalno. ‘Naša mala klinika’ reprizira se već 15 godina. Zaokupljen sam brojnim stvarima, nisam snimao ni film godinu dana, ali je lijepo kada projekt možeš odabrati. Ne trebaju nam reflektori po svaku cijenu, a sada ih opet imam jer vjerujem u njih.

Foto: RTL

Show ima humanitarni karakter, sva sredstva idu udruzi RTL pomaže djeci. Hoće li vam upravo to biti motiv da date sve od sebe i ‘natjerate’ svoje goste ama baš na sve?

ANTONIJA: Ma gosti su zbog toga već i došli spremni na sve i zbilja se trude, a ni mi nismo prestrogi suci. Zasad.

RENE: Trude se gosti, daju sve od sebe, ne treba im posebna motivacija.

U najavi ste otkrili da političare, barem za sada, nećete ugostiti u ‘Ludom baru’ jer se bliži Božić. Kako se vi pripremate za nadolazeće blagdane? Je li vas već ulovila blagdanska euforija?

ANTONIJA: Uopće nemam osjećaj da se Božić bliži, toliko mi leti vrijeme da se nisam ni snašla, a ova godina je prošla. Sad će to, u zadnji čas ću se sjetiti i poklona i kućica i kuhanog vina. Zasad mi je ‘Ludi bar’ nešto najbliže Božiću što sam došla.

RENE: Ja ne osjećam tu euforiju. Čak me muče oni euforični jer su potpuno zakrčene ceste po gradu pa mi do posla treba kao do Rijeke. Političara je svuda i previše, iako bi bilo interesantno vidjeti ih kao ljude, a ne samo kao političare, razumijete što sam htio reći. Ali i da dođu, kod nas vrijedi ona: neću politiku u svoju butigu.

Gdje ćete provesti božićne i novogodišnje praznike? Hoćete li se uspjeti malo odmoriti?

ANTONIJA: Odmoriti - teško. Vjerojatno u Zagrebu.

RENE: Odmor je za umorne. Ja nisam taj. Gorski kotar – Vrbovsko je moja šumska božićna destinacija već desetljeće.

Godina je na izmaku. Po čemu ćete vi pamtiti 2019. godinu i što si poslovno, a što privatno priželjkujete u 2020.?

ANTONIJA: Jako mi je dobra bila ova godina, snimili smo i emitirali još jednu uspješnu sezonu Gospodina Savršenog, pokrenuli Ludi bar, kupili smo stan... Sve u svemu, baš dobra godina. Naporna, ali dobra.

RENE: Pamtit ću je po projektu Lude kuće koji je upravo u njoj zaživio u potpunosti, a iznad svih očekivanja na moje, ali i zadovoljstvo publike; po odlasku s jedne televizije nakon više od 10 godina i dolasku na drugu. To je što se posla tiče, ali najnezaboravniji trenuci ipak su zabilježeni mobitelima i nalaze se u folderima „galerija“, a tiču se obitelji, putovanja, druženja i slično. Želim si sve isto, ne treba bolje, ali da ne bude ni lošije.

Imate li neke nove projekte u najavi kojima se posebno radujete?

ANTONIJA: Kako se ono kaže – živim u sadašnjosti. Nemam pojma, toliko se toga već sada događa da doslovno tri dana moram stati da uopće zbrojim misli. Prvi mali plan koji imam je pogledati Renea u ‘Ludoj kući’.

RENE: Da, od Valentinova više ništa neće biti isto! Najavljujem premijeru predstave “Potpuni stranci” po filmu Paola Genovesea „Perfetti sconosciuti“, filma koji je zbog broja svojih remakeova završio i u Guinnessovoj knjizi rekorda. Luda kuća otkupila je prava, a ja u ulozi redatelja i glumca već radim na tome sa sjajnom ekipom. To je početak, planova je puno. A tko zna, možda se i Ludi bar primi kod gledatelja.