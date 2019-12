Neočekivano priznanje Ide Prester: Ovo mi je drugi brak!

Nakon što su Antonijini i Reneovi gosti u prve su dvije epizode u izazovima osvojili maksimalan broj zlatnih zvjezdica koje novac znače, a koji će biti dodijeljen udruzi RTL pomaže djeci, isto je pošlo za rukom i njihovim večerašnjim gostima!

U humanitarno-zabavni show 'Ludi bar' ovog su puta svratili ćaća hrvatske estrade, skladatelj i tekstopisac Tonči Huljić, pjevačica, voditeljica i putoholičarka Ida Prester te novinar, kolumnist i voditelj Domagoj Jakopović Ribafish.

Na vrućem stolcu prvi se našao Tonči, a Renea je za početak najviše zanimalo otkud crpi inspiraciju za svoje maštovite odjevne kombinacije, koje nerijetko uključuju šarene prsluke, šešire, marame i najčudnije cipele. ''Spajam nespojivo i to tako i ostane – nespojivo!'', sve je nasmijao Tonči pa dodao, ''za sve svoje stvari sam intimno vezan, imam više robe od žene, ona je već izvan sebe!'' Raspoloženi Tonči goste 'Ludog bara' počastio je još jednom anegdotom koja se tiče i njegova velikog prijatelja Petra Graše.

Foto: RTL

Naime, Huljić je bio gost na njegovu koncertu, a idući je sreo starog poznanika koji mu je priznao: ''Unuk mi je bio oduševljen koncertom. Rekao je: 'Dida, bio je super koncert, bio je i klaun!'", ispričao je Tonči, aludirajući na činjenicu da klinci njegov modni izričaj i frizuru nerijetko smatraju pomalo čudnima.

Tonči je odgovorio i na pitanje koje mnoge zanima – koliko je pjesama ukupno napisao u životu. ''Do prije godinu dana bilo je 1370'', otkrio je naš najplodniji hitmejker, dok je Antonija konstatirala da joj se i to čini malo kad je on u pitanju. A kako sve ne bi stalo samo na priči, Antonija i Rene odlučili su ga testirati i provjeriti zna li uistinu nazive svih svojih pjesama. ''Ma ovo je meni prelagano'', rekao je na početku samouvjereno Tonči, no Antonija se potrudila dodatno mu zakomplicirati taj zadatak. Tonči je morao pogoditi nazive svojih pet pjesama, no trik je bio u tome da su one puštene unatrag, a njihovi nazivi na karticama također su bili unatrag ispisani. ''Ovo zvuči turski!'' s nevjericom je slušao Tonči prvu pjesmu, no na kraju je uspio pogoditi svih pet pjesama među kojima su se našle i ''Kokolo'', ''Malo mi za sriću triba'' i ''Ako te pitaju''.

Foto: RTL

Prije nego što je krenula u svoj izazov, Ida Prester razgovarala je s Antonijom i Reneom, a pritom im je posve nenadano otkrila i jednu ekskluzivu. Ida je u 'Ludi bar' došla iz Karlovca gdje je gostovala samo dan ranije te se našalila kako mora puno raditi jer se nije bogato udala.

"Ovo mi je već druga sreća, još treća pa će možda i krenuti", šalila se Ida. "Čekaj, je li ti ovo drugi brak?", pitao je Huljić. "Da, isto sa stranim državljaninom", rekla je Ida te potvrdila Tončiju da nitko dosad nije za to znao.

"Moj tata se iznenadio, bilo je tajno čak i za moje roditelje. I kad mi je vadio neke papire, šalje mi mail i piše: 'Idice, a ovo na drugoj strani da ostane naša mala tajna?', prepričala je Ida te nastavila, "A na toj drugoj strani je pisalo - razvedena 2009. godine."

U urnebesnom zadatku koji ju je zapao, Ida je s udlagom u ustima ostalima morala objašnjavati pojmove, a filharmonija, čarobni štapić ili mimikrija bili su samo neki od njih. Ida je osvojila maksimalan broj zvjezdica.

Simpatični Riba prisjetio se priče o svom nadimku. ''Baka mi je kupila lančić sa zlatnom ribicom pa sam si kao Johnny Štulić dao nadimak… I tako je ostalo''. Za voditelja 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' Antonija i Rene osmislili su pomalo pomaknut kulinarski izazov.

''Kandidatima u showu zadajete zadatak da kušaju različite namirnice, a Doris i ti lijepo stojite sa strane. Palo nam je na pamet da ne bi bilo loše da se na trenutak osjetiš kao kandidat'', najavila je Antonija izazov Ribafishu u kojem je morao kušati i pogoditi nazive namirnica, ali s povezom na očima i štipaljkom na nosu, kako ne bi ništa mogao vidjeti ni pomirisati. Savršen učinak je nastavljen – Riba je uspio osvojiti svih pet zvjezdica.

Tko u goste voditeljskom dvojcu stiže u sutrašnjoj emisiji, doznajte već sutra od 20 sati na RTL-u.