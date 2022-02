ANKETA Tko je vaš favorit na ovogodišnjoj Dori?

Hrvatska će sutra u Opatiji izabrati pjesmu koja će nas ove godine predstavljati na Eurosongu u Torinu. Devet dana prije natjecanja, pjesme su premijerno bile u cijelosti emitirane na Drugom programu Hrvatskog radija. Kao i prijašnjih godina, za ulazak u finale Eurosonga natjecatelji će morati ponuditi nešto novo i drugačije. U moru sličnih ritmova i ove godine izdvojilo se nekoliko pjesama, a tko je vaš favorit recite nam u anketi.

1. Mila Elegović - Ljubav

Mila će se ove godine predstaviti s baladom 'Ljubav' za koju glazbu, stihove i obradu skladbe potpisuje istarski glazbenik Bruno Krajcar.

2. Mia Negovetić - Forgive me

Mia se odlučila za baladu sa stihovima na hrvatskom i engleskom jeziku. Glazbu potpisuju Andreas Stone Johansson, Denniz Jamm, Mia Negovetić i Laurell Barker, stihove Mia Negovetić, Laurell Barker, Denniz Jamm i Andreas Stone Johansson, a obradu Denniz Jamm i Andreas Stone Johansson.

3. Marko Bošnjak - Moli za nas

Mladi bosanskohercegovački pjevač Marko Bošnjak pobijedio je u drugoj sezoni srpskog talent showa 'Pinkove zvjezdice'. Pjesmu 'Moli za nas' potpisuju Vlaho Arbulić i Mihovil Šoštarić.

4. Jessa - My next mistake

Mlada glazbenica s irskom adresom predstaviti će se s pjesmom 'My Next Mistake' koju je napisala u suradnji sa Silvijom Pasarićem.

5. Zdenka Kovačiček - Stay on the bright side

Legendarna Zdenka Kovačiček pokazala je snagu vokala u pjesmi 'Stay on the Bright Side za koju je stihove i glazbu napisao Adi Karas, a obradu Elvis Sršen Noa, Zvonimir Bajević i Jurica Hotko.

6. Tina Vukov - Hideout

Riječanka Tina Vukov na Doru se vraća nakon 16 godina pjesmom 'Hideout' koju potpisuju Rejhan Okanović i Josipa Vujević te Tomislav Gojanović.

7. Roko Vušković - Malo kasnije

Saksofonist i kantautor Roko Vušković na Doru stiže s pjesmom 'Malo kasnije' za koju potpisuje glazbu u suradnji s Predragom Martinjakom koji je autor teksta. Autor obrade njegove skladbe je Jan Šinjor Cvetković.

8. Bernarda - Here for love

Potencijalni radijski hit je pjesma 'Here For Love' Bernarde Bruno. Glazbu potpisuju Adriana Pupavac, Andreas Björkman, Karl Persson i Jonas Ekdahl i Bernarda Brunović, stihove Aidan O’Connor i Bernarda Brunović, a obradu Andreas Björkman, Karl Persson i Jonas Ekdahl.

9. Eric - I found you

Eric Vidović vraća se na Doru s pjesmom ' I Found You' koju potpisuje u suradnji s Filipom Vidovićem i Gordanom Dragićem.

10. ToMa - In the darkness

Lanjski debitant ToMa pjeva 'In The Darkness', laganu pjesmu koju potpisuju Adriana Pupavac, Andreas Björkman i Tomislav Marić, stihove Aidan O’ Connor i Tomislav Marić, a obradu Andreas Björkman i Samuel Runsteen.

11. Elis Lovrić - No war

Elis je nagrađivana kantautorica, a u pjesmi 'No War' spojila je istarske motive i modernu pop produkciju. Autor glazbe je Anthony Kukuljan, tekst potpisuju Kukuljan i Lovrić, a autori obrade skladbe su Elis Lovrić i Sandi Bratonja.

12. Ella Orešković - If walk go away

Povratnica Ella Orešković dolazi s pjesmom 'If You Walk Away'.Ella je autorica stihova, a glazbu i obradu napisao je Siniša Reljić Simba.

13. Tia - Voli me do neba

Mlada Tia predstaviti će se s pjesmom 'Voli me do neba'. Autor je Vlaho Arbulić koji u suradnji s Mihovilom Šoštarićem potpisuje i obradu skladbe.

14. Mia Dimšić - Guilty pleasure

Mia Dimšić pjeva na engleskom jeziku, a pjesmu 'Guilty pleasure' napisala je sa suradnicima Vjekoslavom Dimterom i Damirom Bačićem dok je autor obrade skladbe Ante Gelo

Tko je vaš favorit na ovogodišnjoj Dori? Mila Elegović- Ljubav 2,26% +

Mia Negovetić- Forgive me 12,78% +

Marko Bošnjak- Moli za nas 21,80% +

Jessa- My next mistake 0,75% +

Zdenka Kovačiček- Stay on the bright side 8,27% +

Tina Vukov- Hideout 5,26% +

Roko Vušković- Malo kasnije 1,50% +

Bernarda- Here for love 3,01% +

Eric- I found you 1,50% +

ToMa- In the darkness 2,26% +

Elis Lovrić- No war 2,26% +

Ella Orešković- If you walk away 3,01% +

Tia- Voli me do neba 5,26% +

Mia Dimšić- Guilty pleasure 30,08% +

