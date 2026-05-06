Marija je imala 142 kilograma, a sada je ostvarila veliku želju: 'Let iznad Neretve bio je let iznad mojih strahova'

Marija Bartulović, simpatična kuharica iz Blaca koja je osvojila srca gledatelja u devetoj sezoni showa "Život na vagi", podijelila je na svom Instagramu priču o trijumfu koja je dirnula mnoge. Kroz seriju fotografija i videozapisa, na kojima nasmijana pozira u sigurnosnoj opremi ili leti visoko iznad zelenog kanjona rijeke Neretve, Marija je dokumentirala ostvarenje svog velikog sna. No, njezina objava otkriva da se iza ovog adrenalinskog pothvata krije puno dublje, osobno značenje.

"Zip line... Što reći? Još jedna od stvari skinuta s liste želja", započela je Marija svoju emotivnu ispovijest. Objasnila je kako je dugo maštala o takvom iskustvu, ali joj se ono činilo kao nešto nedostižno, rezervirano za druge. "Sa svojih 142 kilograma to je bilo nedostižno, ali zahvaljujući mojoj upornosti i životu na vagi sam uspjela skinuti kilograme", napisala je otvoreno, povezujući svoju fizičku transformaciju s mentalnom snagom. Istaknula je kako je uz gubitak kilograma dobila ono najvažnije - "da mogu, da vrijedim, da zaslužujem".

Za Mariju, ovaj spust nije bio samo avantura, već kruna njezine nevjerojatne transformacije koja je započela pred kamerama. "Zip line je za mene bila samo želja, a dobila sam još više od toga. Bio je simbol za sve što sam prošla. Let iznad Neretve je bio let iznad mojih strahova i ograničenja", poručila je snažno. Njezin put u showu "Život na vagi" bio je iznimno uspješan. Ušla je s 142,5 kilograma, vođena primarnom motivacijom da poboljša zdravlje kako bi jednog dana postala majka. Iz showa je izašla lakša za impresivnih 45,5 kilograma, što joj je donijelo titulu pobjednice nefinalista i novčanu nagradu od 7000 eura. No, kako i sama naglašava, najveće pobjede nisu bile one mjerljive na vagi ili u novcu, već osjećaj samopouzdanja i zdravlje - više ne treba lijekove za štitnjaču i visoki tlak.

Njezinu sreću i ponos dijele i brojni pratitelji, koji su je u komentarima obasuli čestitkama i porukama podrške. "Bravo Marice", "Bravo Mare", nizali su se komentari. Posebno su se istaknule poruke profila Zip Line Neretva, koji su joj zahvalili na posjetu i poručili da se vesele njezinom ponovnom dolasku, kao i komentar RTL-a, televizijske kuće koja je emitirala show koji joj je promijenio život. Njezina priča savršeno se uklapa u trend inspirativnih transformacija na društvenim mrežama, gdje osobne pobjede postaju motivacija za širu zajednicu. Marijin uspjeh nastavio se i nakon showa, a nedavno je njezinu životnu sreću upotpunio i zaručnički prsten, potvrdivši da proživljava najljepše životno razdoblje.

Mjesto koje je odabrala za svoju simboličnu pobjedu, Zip Line Neretva, smješteno je u srcu predivne i ekološki važne doline Neretve, nedaleko od Pelješkog mosta. S ukupnom duljinom od 610 metara, čelične sajle omogućuju let iznad zavoja rijeke poznatog kao "Oblog vir", pružajući nezaboravan pogled na jedan od najljepših krajolika južne Hrvatske. Nije stoga čudno što je upravo ovo mjesto Marija odabrala za proslavu svoje unutarnje pobjede, spajajući adrenalin s ljepotom prirode.

"Ljudi moji ja sam NAPOKON uspila ostvarit svoj san. Svoju želju. Ponovila bi još ovo tisuću puta", napisala je oduševljena Marija. "Preporučujem svima ne samo zbog predivne prirode i adrenalina, nego zbog osjećaja slobode i pobjede nad samim sobom koji se ne zaboravlja", zaključila je, poslavši snažnu poruku svima koji se bore s vlastitim ograničenjima.