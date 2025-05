Anita Martinović podijelila sretne vijesti: 'Stigla nam je beba Chloe!'

Veliko slavlje ponovno je ispunilo dom Anite Martinović, omiljene voditeljice popularne emisije "Ljubav je na selu", koja je s javnošću podijelila presretnu vijest – po treći put je postala teta. ''Stigla nam je beba Chloe! Ljudi, postala sam tetka po treći put u životu! Čestitam mojoj hrabroj seki i šogiju!'', napisala je Anita. Njezina ljubav prema nećacima i nećakinjama već je dobro poznata pratiteljima na društvenim mrežama, gdje rado dijeli trenutke ispunjene radošću i nježnošću. Obitelj je za Anitu oduvijek bila temelj i izvor snage, a svaka prinova dočekuje se s neizmjernom ljubavlju.

Podsjetimo, Anita je prvi put ulogu tete s ponosom preuzela u studenom 2023. godine, kada je njezin brat postao otac djevojčice Stele. Tada je presretna Anita podijelila emotivan video na društvenoj mreži, poručivši: "Važno! Dragi ljudi, postala sam tetka prvi put u životu! Moj mali braco je postao tata i došla nam je na svijet mala Stela! Malo je bila ljuta u početku što je morala napustiti svoje sigurno utočište, no zato ćemo dati sve od sebe, da joj uljepšamo ostatak života na ovom svijetu! Čestitke hrabroj mamici i mom dragom bratcu! Volim vas." Obiteljska sreća nastavila se i u travnju 2024. godine, kada je njezina mlađa sestra Melita rodila kćer Zoe.

Anita ni tada nije krila oduševljenje: "Velika stvar se dogodila danas. Moja mama seka je postala mama, a ja tetka po drugi put. Danas nam se rodila naša mala Zoe. Seko, velika ti pusa, bila je to velika i dugačka borba. Dugo smo je iščekivali i svaka ti čast. Srce mi je veliko kao kuća. Dobrodošla mala Zoe," poručila je Anita putem Instagram Storyja, dijeleći svoju radost s pratiteljima.

Anita Martinović potječe iz tradicionalne slavonske obitelji i ima dva brata te sestru. Ističe kako su roditelji uložili velik trud da od njih naprave dobre ljude, usađujući im vrijednosti zajedništva, ljubavi i međusobnog uvažavanja. "Cijenim svakog čovjeka, poštujem druge, ali znam tko sam i koliko vrijedim," izjavila je jednom prilikom za Story.hr. Priznaje da, kao i u svakoj obitelji, ponekad ima trzavica, ali osnova svega je ljubav. Posebno emotivan trenutak za obitelj Martinović zbio se početkom ove godine kada je Anita otkrila da njezin otac slavi 70. rođendan na isti dan kad i ona, što je predstavljalo dvostruko obiteljsko slavlje.

Osim obiteljske sreće, čini se da Aniti cvjetaju ruže i na ljubavnom planu. Početkom 2025. godine otkrila je da je zaljubljena i da je njezin partner na svojevrsnom "testnom periodu" kako bi pokazao je li on "gospodin savršeni". Par se upoznao na jednom novogodišnjem plesu, a voditeljica je u travnju iste godine potvrdila da u ljubavi sve cvate. Javnost je Anitu prvi put bolje upoznala 2019. godine u showu "Gospodin Savršeni", gdje se borila za srce Mije Matića, no čini se da je pravu ljubav pronašla izvan kamera. Na pitanje može li zamisliti život na selu, Anita je spremno odgovorila: "Uz pravu osobu i na Mars ako treba."

Anita Martinović već je četiri sezone zaštitno lice popularnog RTL-ovog showa "Ljubav je na selu", gdje pomaže farmerima u potrazi za srodnom dušom. Svoje iskustvo vođenja emisije opisala je riječima: "Odgovor je jednostavan: drama, uzbuđenje, neočekivanost i na kraju ono najljepše - ljubav." Svaki dan na setu, kako kaže, obiluje smijehom i neočekivanim zgodama. Budući da se show često snima na lokacijama udaljenim od naselja ili na teže pristupačnim terenima, nerijetko se događa da se šminka ili frizura popravljaju na vrlo improviziranim mjestima, poput trajekta, livade, plaža ili stijena. "Moram se pohvaliti da mi je na jednom od snimanja ove sezone Bahra napravila manikuru. Još je bila i ružičaste boje. Trebalo je, naravno, popratiti trenutni Barbie trend," otkrila je Anita jednu od simpatičnih anegdota sa snimanja.

Kao velika ljubiteljica adrenalina, Anita svake sezone iznenadi gledatelje nekim novim prijevoznim sredstvom koje "provoza" u emisiji. Prošle godine prvi je put sjela u bager, a vozila je još i skuter, bicikl, traktor, kombi te kočiju. "Ove sezone sam, osim mog uobičajenog voljenog traktora, imala prilike provozati i quad. Uz to, znajući za moju ljubav prema motorima, naš farmer, bajker Mijo me malo provozao i na svom motoru," prisjetila se Anita svojih avantura na setu. Brojne životinje također su sastavni dio gotovo svakog imanja farmera, a njihov nenadani ulazak u kadar ponekad zahtijeva ponavljanje scene, no uvijek izmame osmijeh na lice cijeloj ekipi.

