Anđelo Jurkas: U Beogradu morate probati sve s roštilja s domaćinskim mirisima posluge prošlih vremena

Glavni grad susjedne Srbije Beograd je ne samo grad koji spaja Savu i Dunav nego i grad koji razgraničuje jugoistočnu i srednju Europu. Jedan je od najstarijih bizantskih gradova. Prema službenom popisu stanovnika iz 2011. godine, urbano područje grada ima oko 1,250.000 stanovnika, dok područje utjecaja ima oko 1,700.000 stanovnika.

Prva naselja na području današnjeg Beograda datiraju iz prapovijesne Vinče, oko 4.800 godina pr. Krista. Sam Beograd osnovali su Kelti, u 3. stoljeću prije pr. Krista. Kasnije je postao rimsko naselje Singidunum. Prvi put je postao srpska prijestolnica 1403. godine. Prijestolnicom moderne Srbije postao je 1841., iako su utvrđeni dio grada Turci napustili tek 1867., a turska zastava skinuta 1878. Tijekom 20. stoljeća bio je prijestolnica nekoliko različitih južnoslavenskih država. Danas je Beograd po broju stanovnika četvrti grad u jugoistočnoj Europi, nakon Istanbula, Atene i Bukurešta.

Stari hrvatski izvori ga zovu Biograd na Dunavu. Isto su ga ranije tako zvali i Srbi ijekavci. Mladi Hrvati ga, međutim, obožavaju kao grad dobre zabave i kulturno i društveno središte. Beograd je domaćin nekoliko godišnjih važnih međunarodnih događanja, u koja se ubrajaju: Beogradski filmski festival, Beogradski međunarodni kazališni festival, Beogradski glazbeni festival (skraćeno BEMUS), Beogradski sajam knjiga te Beogradski pivski festival. Također, od 1996. godine u gradu se dvaput godišnje (jesen/zima i proljeće/ljeto) održava i tjedan mode. Beogradski tjedan mode nalazi se na listi 40 najvažnijih tjedana mode u svijetu.

Redatelj Anđelo Jurkas posljednjih je dvadesetak godina Beograd posjetio više od 30 puta, i uvijek mu se rado vraća.

- Ne brojim, ne stavljam crtice na posjete, ali bazno nikad zbog zabave, isključivo privatni susreti, druženja s dragim ljudima, familijom, prijateljima i posao. 442 do Beograda, u tren oka tamo-vamo. Beograd je jedini realni velegrad na Balkanu, regiji, eks Ju prostoru, kako već željeli definirati prostor sličnojezičnih država koje su do prije 30-ak godina činile EU uniju u malom. I zapremninom/volumenom i brojem stanovnika i kulturnom, pop kulturnom i supkulturnom ponudom tzv. izvora zabave. Mjesto u kojem noćni život i pop kulturna ponuda ide u smjeru one fetive balkanske neposrednosti, često rubno zakonske, ali u tome i je sav šarm mjesta, ljudi i prostora zbog kojeg ga određeni segment zapadnjaka voli osjetiti - kaže Jurkas i preporučuje neka mjesta koja svi trebaju vidjeti.

VEZANI ČLANCI

- Kalemegdan, Avalu, Kuću cvijeća, glazbene i filmske festivale, koncerte od The Police do AC/DC-a i sve ono što nije dolazilo u Hrvatsku, a jest na njihove stadione ili Sajmište, neke noćne klubove, splavove na Dunavu, Knez Mihailovu, Adu Ciganliju, Skadarliju, privatne stanove kolegica glumica i glumaca na Dorćolu, iste kolega montažera i muzičara po drugim kvartovima, ali mahom pri centru, zatim pozorišta tj. kazališta, mjesta gdje je Kusturica snimao "Underground", a Šijan "Ko to tamo peva" (što više nije Beograd), nekoliko medijskih i produkcijskih kuća u vrijeme snimanja završnih scena igranog filma "Fuck Off I Love You", potom gostovanja na tamošnjim medijskim festivalima, potom kod glazbenih izdavača od Bassivitya ranih dana do Odličnog hrčka, pregovore oko izdavaštva knjiga, odlasci na probe i dogovore za snimanje s Milenom Dravić prije njene smrti, probe s glumicom pjevačicom Kikom Jovanović i susrete s glumicom Janom Ilić Milić etc. Znamenitosti ne bih izdvajao, s obzirom na vrlo individualne preference posjetitelja, ali napraviti, kao i kod svakog velegrada, šetački đir po obalama ako imaju rijeku, a Beograd ima, zatim po centru i Kalemegdanu - kaže Jurkas koji nerado daje savjete bilo kojeg oblika, no ipak je izdvojio nešto što je primijetio.

- Treba se oboružati strpljenjem ako niste taktilni likovi i nužno tolerantni na razne vrste neposrednosti i neprofesionalizma, od taksija do raznih vrste ne nužno uslužnih djelatnosti koje funkcioniraju po modusu "alo brate, kako ćemo - lako ćemo, vako ćemo" - kaže Jurkas. Kao i svi, i on posebno je izdvojio i gastronomsku ponudu Beograda.

- Sve roštiljno i s mesetinom i tim domaćinskim mirisima posluge prošlih svršenih vremena, obaveznim kajmakom i ovčjim sirom, točnije kačkavaljem. O varijantama bureka i tih sirnih zamotanica s tvrdo prepečenim korama mogli bi se Bosanci i Sarajlije s Baščaršije vrijeđati ako se kaže da ima par lokacija u Beogradu gdje burek "j..e majku", što bi rekli tamošnji pekari, veli redatelj. Beograd ima i nekih loših strana, koje su slične kao i kod nas.

- Količina mentalitetne i administrativno upravne zagađenosti te političke sličnosti s Hrvatskom pri onom segmentu ljudi s kojima nikad ne dolazim u neposredni dodir hotimice. Isti vrag, samo se imena i prezimena likova na pozicijama blago razlikuju. Sve drugo je isto. Čudovište s dvije glave - kaže Jurkas, koji je oduševljen ljudima s kojima je došao u doticaj.

- U onom krugu ljudi u kojem se ja krećem, a koji je apsolutno kozmopolitski i pop kulturno orijentiran, nezagađen šovinističkim i nacionalističkim iskazima ili hegemonističkim povijesno reinterpretativnim toksičnostima, apsolutno je orijentir film, glazba, sport, zafrkancija, simpatije, ljubav, druženje, građenje odnosa na razini uvažavanja različitosti, smijanja istostima i pokušavanjima intenziviranja kulturne razmjene u bilo kojem segmentu kulture. Svi su iznimno ljubazni, druželjubivi, otvoreni, puni želje za suradnjom i respektom. Upoznao sam mnoge zanimljive ljude, primjerice glumice mlađe generacije - Janu Ilić Milić, Kiku Jovanović, Milicu Miku Janković, te legendarnu Milenu Dravić, producenticu Jelenu Angelovski, senzualne sestre Rašić - Tijanu i Ivanu poznatije kao Sajsi MC, potom sjajnog pisca i publicista Ivana Ivačkovića, potom jednog od najboljih srpskih montažera Gorana Mitrovića, glazbene majstore iz Artan Lilija, potom Nikolu Jovanovića, Peđu Ivanovića iz Odličnog hrčka, Caneta iz Partibrejkersa i tako redom - istaknuo je Jurkas i dodao kako mu putovanja nisu pretjerano bitna.

VEZANI ČLANCI

- U doba 4D vizualnih Google mapa u svako mjesto svijeta mogu otići iz svoje radne sobe. To je danak nemanju vremena zbog rada na nekoliko paralelnih projekata i njihova završavanja. Da imam 17 milijuna dolara ili eura viška i bezbrižno riješenu financijsku budućnost do 2050. godine, vjerujem da bih puno drugačije zvučao i da bih puno putovao raznim egzotikama svijeta s budućom dragom, onom koja će održati i izdržati "i živjeli su sretno do kraja života" - šali se Jurkas.

Ipak, u kolovozu ga očekuju nova putovanja.

Idem na rutu Berlin - Rotterdam - Salzburg - Pariz autom na desetak dana do dva tjedna snimanja radnih materijala za dokumentarni filmove "Herr Secrets", "Virus Free Zone", "Preživjeti mir" i "Rekli su da kleknem" koje trenutno paralelno radimo te na poslovni susret s potencijalnim partnerima i koproducentima za igrani film "Beta" - kaže Jurkas.

U Beogradu je prošao sve tamne i manje tamne rupe i najsvjetlije točke grada, a što se tiče područja na koja bi volio otići, kaže da ne bi putovao daleko.

- Rado bih okružio u jednom road tripu autom sve sporednim cestama i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju i Crnu Goru i Sloveniju. Ovaj je prostor jedan od najljepših komadića zemlje na svijetu - zaključio je Anđelo Jurkas.