Ana Sasso odbila je glumačku karijeru: 'Nisam se htjela slikati u toplesu'

Splitska manekenka Ana Sasso (60) prije više od 40 godina postala je miss Jugoslavije, te je ušla u 15 najljepših žena na svijetu. Premda je i danas pamte kao jednu od naših najljepših missica, kazala je kako nikada se nije osjećala da je dio modnog svijeta.

- Nisam nikad gledala na sebe kao miss, vjeruj mi. Ja sam se otimala tim nagovaranjima da uopće idem na taj izbor. Imam jako lijepe uspomene iz tog vremena, ali isto tako imam to jedno breme ružnih stvari koje su se eto meni, a znam da se i nekim drugim curama koje su imale titulu događaju. Što je normalno, ljudi izmišljaju i pričaju - kazala je za InMagazin.

Osim mode i glazbe, čime se bavila, Ani je bila ponuđena i inozemna glumačka karijera, no u ranim dvadesetima na neke stvari ipak nije mogla pristati.

- Da se moram slikati u toplesu na nekoj jahti. Moja prva misao je bila - da mene tata, mama, obitelj gleda u toplesu, nema šanse. Još u ono vrijeme, to su bile 80-te godine. Ja sam odmah reagirala da nema šanse. S današnjeg aspekta kad vidim, ponekad mi bude žao, ali opet s druge strane volim što nisam jer to je jedan svijet u kojem se ljudi jako brzo pogube i mislim da me dragi Bog sačuvao da uopće ne budem u tome - rekla je Ana koja živi mirnim obiteljskim životom u Samoboru, a mnoge je iznenadila kada se udala za dugogodišnjeg partnera Hrvoja Tomasovića.

- Ljudi kad žele nešto sakriti - mogu to sakriti, vjeruj mi. To su samo priče, tajno, a onda osvanu negdje slike, to su gluposti. Ja ti ne volim ništa raditi pompozno, da cijeli svijet zna. Stvari koje želim da ljudi znaju, znat će. Ono što što ne želim da znaju neće znati, ja sam tako oduvijek funkcionirala i pazim. Ja sam zaista osoba koja voli da je sve oko nje na svojem mjestu. Da se zna gdje, šta, kako. Možda sam naporna recimo Hrvoju i tati koji trenutno živi s nama ali ja sam jednostavno takva i volim red i volim urednost - rekla je Sasso.

Podsjetimo, Sasso je nedavno ispričala kako se zarazila koronom i dugo se oporavljala te se zahvalila svima koji su joj u tom periodu dok je bila bolesna, slali poruke i poželjeli joj što brže ozdravljenje.

- Svim dragim ljudima, prijateljima se u malom zakašnjenju zahvaljujem na porukama podrške u vrijeme moje borbe s koronom. Ispričavam se ovim putem svim onima koji su mi uputili riječi podrške i dobrih želja. Ispričavam se jer u tom periodu nisam imala volje a ni snage za ikakvu komunikaciju. Ljubim vas puno i hvala vam od srca na svim lijepim riječima. Izborila sam se,vjerujte bilo je naporno i za mene jedno novo iskustvo. Pred nepunih godinu dana sam je imala, i nije bila ni blizu ove po muci. Hvala Bogu to je sada iza mene, i želim vas sve upozoriti da se čuvate, brinite najprije o sebi i samim tim će te zaštititi i sve one koji su u vašoj blizini. - poručila je Ana na Instagramu.

