Američki TikToker koji je dao otkaz i preselio na Balkan snimio novu obradu: 'Hrvatice su zaluđene ovom pjesmom'

Američki TikToker Justus Reid svoju domovinu početkom ljeta zamijenio je balkanskim zemljama. Justus je velik ljubitelj kulture i načina života na ovim područjima te je zbog toga dao otkaz, prodao svoju kuću i preselio se na Balkan. Hrvati ga znaju već par godina, no šira javnost i starija publika bolje ga je upoznala u showu "Supertalent" u kojemu je zadivio žiri i dobio četiri "DA" za prolazak dalje.

Na svojim društvenim mrežama ranije je često dijelio obrade popularnih pjesama, a sada je snimio i jednu koja je dugo vremena bila na prvom mjestu Billboardove ljestvice za Hrvatsku. Radi se o pjesmi 'Mamma Mia' triljskog repera Grše koja je trenutno na drugoj poziciji, a zapjevao ju je i Justus.

- Hrvatice su zaluđene ovom pjesmom. Ostavljaju mi poruke na autu, šalju mi poruke cijelo vrijeme i traže da zapjevam ovu pjesmu. Dobro. - rekao je na početku videa koji je podijelio na društvenim mrežama te nastavio pjevati poznate stihove. U njegovom pothvatu pridružili su mu se i prijatelji. U opisu je označio i repera te mu poručio da mu se javi.

Inače, Tiktoker je ranije i napisao pjesmu za Novaka Đokovića te je otputovao u New York na US Open s nadom kako će sresti slavnog tenisača iz Srbije i uživo mu otpjevati pjesmu. Kada je došao u New York pjesmu je objavio na TikToku u nadi da će je Novak primijetiti i to se zbilja i dogodilo te je Novak vidio njegov video na ovoj društvenoj mreži, kao i 1.2 milijuna ostalih Justinovih obožavatelja. Nakon Đokovićevog meča Justin se susreo s Novakom i otpjevao mu je pjesmu koja se tenisaču jako svidjela i rekao je kako moraju dogovoriti susret u Srbiji te će tada pjesmu otpjevati uz pratnju gitare.

- Kad se vratim u Srbiju, ponovit ćemo sve to i glumit ću ti u spotu - rekao mu je Đoković, a Justin mu se pohvalio kako je nedavno kupio automobil marke yugo.

Reid je objavio i svoju pjesmu "Djevojka" koju je napisao i skladao uz pomoć balkanskom producenta Ralea kojeg je upoznao preko Instagrama, a njome je oduševio pratitelje.

