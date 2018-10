Američka avantura grupe Psihomodo Pop

Grupa Psihodo Pop otputovala je u New York, gdje će prvi put u karijeri održati koncert, i to u kultnom Cutting Roomu 11. listopada. Riječ je o klubu koji je dosad ugostio velikane poput Davida Bowiea, Sheryl Crow, Lady Gage, Norah Jones i drugih.

Dane do koncerta Gobac i ekipa krate upoznavanjem Velike jabuke, a o njihovoj njujorškoj avanturi redovito na Facebooku izvještava menadžerica Psihića Lidija Balija. Dosad su posjetili znamenitosti poput Carnegie Halla, Times Squarea, Central parka, a pogledali su i mjuzikl "Fantom u operi".

Nakon New Yorka Psihomodo Pop svirat će i u klubu Joe's on Weed St. u Chicagu, a zatim nastupaju u Torontu. Osim svirke i zabave grupa će i snimati. U New Yorku će, zajedno s Draganom Čačinovićem Chachom, snimiti dva nova singla za što su pripreme krenule već u Zagrebu. S Chachom se dečki znaju već dugo godina budući je snimao njihovu prvu ploču "Godina Zmaja".

