Alka Vuica objavila fotku sa sinom i njegovim ocem Vukom: ‘Da zauvijek budemo ovako lijepi i sretni‘

Glazbenica Alka Vuica (62) podijelila je fotografiju na Instagramu sa svojim sinom Arijanom Vuicom i njegovim ocem, slikarom Vukom Veličkovićem. Fotografija je nastala 2006. godine na promociji Alkine knjige "Adamovo rebro”.

- Da zauvijek budemo ovako lijepi i sretni. LJUBAV, napisala je u opis fotografije Alka. Istu fotografiju na Instagramu je objavila i ovog ljeta.

- Familija. Ljubav je neuništiva energija i treba uvijek postojati između ljudi koji su stvorili drugo biće... Roditelji trebaju dati svu ljubav ovog svijeta djetetu koje su pozvali na ovaj svijet, napisala je Alka pokraj fotografije.

Alka i Vuk su se upoznali 1988. godine kad je Alka bila na vrhuncu slave, no njihova ljubav nije potrajala pa je Alka sina odgajala kao samohrana majka. Par je ostao u dobrim odnosima, a jedno o drugom nikada nisu ružno govorili.

- Veza između mene i Vuka nije uspjela jer smo bili mladi i stalno razdvojeni. On je živio u Parizu, ja u ratom poharanoj Hrvatskoj. Ipak, Vuk i ja imamo divan odnos. Volim ga i znam da on voli mene jer je otac mog sina - ispričala je prije desetak godina i dodala:

Nije mi teško palo saznanje da ću sama podizati sina. Nekako sam uvijek predosjećala da ću biti samohrana majka. No, da sam imala muža, rodila bih još šestero djece jer volim biti majka i kućanica - rekla je tad. Ovo nije prvi put da je Alka objavila zajedničku fotografiju njih troje. Prošli Božić pozirali su zajedno ispred drvca.

- Sretna obitelj za Božić - napisala je tad uz fotografiju.

Inače, glazbenica je nedavno za InMagazin prijsetila se svog prvog poljupca.

- Sjećam se prvog poljupca i bio je grozan, na jednoj klupici u Bujama. Išla sam u srednju školu, s mojim prvim dečkom. Niti se on nije znao ljubiti niti ja. Tako smo se ljubili da smo se na kraju brisali maramicom – kazala je Alka. Nakon prvog poljupca osjećala se, kako kaže, kao da ju je krava polizala.

– Katastrofa, poslije sam morala puno vježbati da bih dobila pjesmu "Jer ti se ljubiš na tako dobar način" – našalila se Alka i tako podsjetila kako je i to jedna od pjesama koje joj je napisao Momčilo Bajagić Bajaga.

Alka je imala samo 18 godina kada su se upoznali, a kako prenose mediji, zajedno su bili četiri godine.

U tom je razdoblju Alka Bajagi napisala pjesmu "Gdje Dunav ljubi nebo" koja je postala jedan od najvećih hitova Josipe Lisac.

"Bili smo mladi, pisali smo pjesme jedno drugom, bilo je ljubavi, neke pjesme postale su pravi hitovi." Meni je nepristojno, što da govorim 'ko je meni što napisao. Ja vam mogu otkriti što sam ja Bajagi napisala, napisala sam ih nekoliko, ali jedna od pjesama koja je proizašla iz naše ljubavi jest: 'Gdje Dunav ljubi nebo'”, otkrila je Alka Vuica.

Iako je svatko od njih krenuo svojim putem, Alka tvrdi da su i danas dobri prijatelji.

