ISPOVIJEST POBJEDNICE

Alina iz 'Života na vagi' o borbi s poremećajem: 'Nisam lošija, samo mi mozak radi drugačije'

16.10.2025.
u 20:30

Pobjednica osme sezone popularnog showa ‘Život na vagi’, Alina Pantseyeva, nedavno je na društvenim mrežama otkrila da joj je dijagnosticiran ADHD, a sada je u iskrenoj ispovijesti progovorila o borbi s poremećajem

Alina Pantseyeva, koja je svojom nevjerojatnom transformacijom u "Životu na vagi" inspirirala brojne gledatelje, otkrila je kako su joj sumnje na poremećaj pažnje s hiperaktivnošću (ADHD) prvi potaknuli kolege iz showa. - U 'Životu na vagi' sam se puno družila s Tomislavom i Larisom, koji inače imaju ADHD pa su mi zapravo oni prvi skrenuli pozornost da bih i ja mogla imati ADHD, sudeći po mojem ponašanju. Kasnije sam pitala psihologa i on je potvrdio sumnje - započela je Alina razgovor za RTL.hr, dodavši kako je službena potvrda stigla tek nedavno, iako se sa simptomima bori cijeli život.

- Cijeli život vodim borbu sa svojom glavom. Od kad pamtim, imam poteškoće s pažnjom, organizacijom, kontroliranjem emocija, zaboravnošću i odgađanjem obaveza. Uvijek se dosta iscrpim, jer navodno uz ADHD imam i OKP te depresivna stanja, što još nije potvrđeno, ali je prilično očito - ispričala je. Ova unutarnja borba stvorila je u njoj dvije krajnosti, s jedne strane potrebu da sve kontrolira do savršenstva, a s druge potpuni kaos u glavi. - Uvijek sam mislila da se jednostavno ne trudim dovoljno i da sam zato lošija od drugih jer 'ne mogu kao svi normalni'. Tek sada mi je postalo jasno da nisam lošija, samo mi mozak funkcionira drugačije - naglasila je pobjednica showa.

Najveći izazov, kako kaže, predstavljaju joj emocije koje teško kontrolira. - To ste primijetili. Prijateljima se šalim da sam tih 71 kilogram zapravo isplakala. Dosta sam empatična i rasplačem se čak i kad mi gotovo nepoznati ljudi pričaju svoje tužne priče, a o filmovima da i ne govorim, njih sam prestala gledati - priznala je. Poteškoće s fokusom očituju se i u nemogućnosti da se posveti jednoj stvari dulje vrijeme. - Često radim više stvari odjednom, što je još jedan razlog zašto sam prestala gledati filmove. Više sam ih slušala nego gledala, jer sam istovremeno radila nešto drugo. Stalno skačem s teme na temu. Danas crtam, sutra pjevam, prekosutra zaboravim da kistovi postoje, sjetim se da imam kameru pa idem slikati... Dugo razmišljam o tome da otvorim obrt, znam da se može upisati do 16 djelatnosti, ali se bojim da će mi tih 16 biti malo - slikovito je opisala.

Njezina svakodnevica često izgleda kao neprestani niz započetih, a nedovršenih zadataka. - Kad čistim stan, upalim usisavač, pa primijetim nered na stolu. Krenem čistiti stol, pa se sjetim da trebam nešto složiti u ormaru te odmah idem to napraviti jer ću zaboraviti. Usput shvatim da sam stavila odjeću, ali nisam uključila perilicu rublja. Onda idem do nje, a tamo se sjetim da nekome nisam odgovorila na poruku... I opet nered i kaos - opisala je. Simptomi su vidljivi i u komunikaciji. - Imam i lošu naviku upadanja ljudima u riječ, jer mi se uvijek čini da ću zaboraviti što sam htjela reći ako ne izgovorim odmah. A često zaboravim o čemu sam pričala i usred rečenice - dodala je.

Mnoge od ovih karakteristika gledatelji su mogli primijetiti i tijekom njezinog sudjelovanja u showu. - Dok izgovorim jednu rečenicu, dvaput okrenem očima, triput se nasmijem, sto puta gestikuliram, ljuljam se na stolici i trzajem ruku ili nogu. Snimatelji su me znali zamoliti da se ne mičem, a ja sam to uvijek zaboravljala. Nisam to radila namjerno. Prije showa uopće nisam bila potpuno svjesna da se tako ponašam. Kad sam se vidjela na TV-u, nisam mogla vjerovati da sam ta luckasta i ekspresivna osoba - naglasila je.

Alina smatra da ADHD nije bolest, već drugačiji način funkcioniranja mozga i vjeruje da mnogi ljudi žive s njim, a da toga nisu ni svjesni. - Kod nekih mozak radi 'urednije', a kod drugih kao da u pregledniku odjednom otvoriš sto novih kartica, ne zatvoriš ih i sustav se preoptereti i pada. Ali, to ima i prednosti - objasnila je. Upravo joj je takav "multitasking" mozak, vjeruje, pomogao da istovremeno studira i radi, nauči jezike, samostalno se preseli u Bugarsku, a zatim i u Hrvatsku, te postane otporna na stres. - U nekim sam firmama radila na nekoliko pozicija istovremeno. Kolege su me znali pitati 'Kako te to ne dovodi do ludila?', a meni je taj 'multitasking' zapravo prirodan način rada - rekla je za RTL. Na kraju je zaključila kako joj je show, osim fizičke transformacije, donio i ono najvrjednije: - Mogu reći da mi je "Život na vagi" donio još jednu pozitivnu stvar, odnosno razumijevanje sebe - poručila je.

