Aleksandra Milinković: 'Najveći izazov radija je izgraditi svoj stil i biti jedinstven da ne zvučiš kao ostali'

Još u šestom razredu osnovne škole Aleksandra (Alex) Milinković u zadaćnicu je napisala kako bi jednog dana voljela imati svoj show u kojem će s gostima pričati o aktualnim temama, a nakon stručne prakse na radiju, bila je to ljubav na prvi pogled. Alex slušatelje svakog dana zabavlja i motivira u odličnom glazbenom showu ''Maraton hitova'' na radiju Enter Zagreb gdje obnaša dvije funkcije - programska direktorica i voditeljica, a osim radija velika strast joj je i fitness, a svoju ljubav prema zdravim napitcima, zalogajima i sportu odlučila je ''smutiti'' i u Instagram profil prikladnog naziva ''Smuti me'' gdje dijeli recepte za zdrave smoothieje. Iako je njezin dan pretrpan brojim poslovnim obavezama, Aleksandra kaže kako je organizacija ključ svega, a sada nam je otkrila zanimljive anegdote iz radijskog etera, ali i voli li domaća publika strane hitove koji se svakodnevno vrte na radiju Enter.

Kada ste zavoljeli radio? Kada ste shvatili da je upravo radio medij u kojem planirate graditi karijeru?

U šestom razredu osnovne škole napisala sam zadaćnicu da jednog dana želim imati svoj show u kojem ću redovito pričati s gostima o aktualnim temama. Taj sastavak iz hrvatskog jezika čuvam dan danas. Desetak godina kasnije dobila sam priliku odraditi stručnu praksu na radiju i to je bilo to. Ljubav na prvi pogled. Oduševila me dinamika posla, kreativnost i činjenica da je svaki dan različit. Trenutak kad sam shvatila da je to medijska platforma u kojoj želim graditi karijeru je bio kad radio više nisam smatrala poslom već užitkom.

Koji su najveći izazovi vašeg posla? Je li stresno?

Možda najveći izazov je izgraditi svoj stil i biti jedinstven da ne zvučiš kao ostali. Da pokažeš svoj karakter i da se ljudi koji slušaju mogu vezati uz tvoje priče. Osim toga postoje i dani kad zbog privatnih problema ili različitih okolnosti i nisi baš raspoložen "sjesti za mikrofon". No, moraš zvučati dobro, veselo i koncentrirano bez obzira na okolnosti. Iskreno, veći stres su mi angažmani izvan radija, poput vođenja evenata. Osam godina radim ovaj posao i nekako sam savladala sve strahove, a svakodnevne izazove prihvaćam sa zadovoljstvom.

Imate li neke rituale prije emisije?

Obavezna kava s kolegama iz redakcije.

Kako izgleda vaš tipični radni dan?

Trenutno na Enteru obnašam dvije funkcije: programska direktorica i voditeljica. Prvi dio radnog dana posvetim programu i obavljam sve vezano za marketing i prodaju. Nakon toga kreće pripremanje za show. Čitam aktualnosti, gotovo svakodnevno nazovem slušatelje Entera koji se javljaju na naše društvene mreže da čujem što oni rade dok slušaju moj show i da prokomentiramo dnevne teme. Sve to mi služi kao priprema za show. Nakon toga ulazim u studio gdje započinje Maraton hitova.

Sjećate li se neke zanimljive anegdote live u eteru?

Ima ih nekoliko. Jednom sam pala sa stolca za vrijeme emisije uživo i od tad najčešće show vodim stojećki. Znalo mi se dogoditi da ne upalim mikrofon pa pričam 30-ak sekundi dok mi ostatak redakcije mahanjem želi reći da se ne čujem na radiju.

Koliko dugo ste na radiju, vidite li se u eteru do kraja karijere?

Na radiju sam 11 godina i kako je krenulo sigurna sam da ću još koje desetljeće provesti u eteru i izvan njega.

Što biste radili da niste radijska voditeljica?

Ovo mi je najteže pitanje do sad. Možda chef u restoranu jer obožavam kuhanje i pogledala sam sve sezone Chef's table. Jako odgovoran i kreativan posao.

Koje osobine moraju imati ljudi koje rade na radiju?

Prije svega moraju biti kreativni, zaljubljeni u radio i dinamiku koju nosi ovaj posao. Ako su radijski voditelji, bitno je da su snažnog karaktera, da znaju ispričati priču i da imaju osjećaj za pronalazak dobre teme. Proaktivnost je također osobina koja se traži u redakciji. Važno je da osoba istražuje, prati sve trendove i živi radio u pravom smislu te riječi.

Što biste rekli koja je tajna radija?

To što zvukom radi najljepše slike u našoj glavi.

U posljednje vrijeme sve su popularnije streaming platforme poput Spotifya gdje slušatelji mogu osim glazbe slušati i razne podcaste. Kakva je budućnost radija kao medija?

Kroz godine se puno pričalo o tome kako će TV ubiti radio, to se nije dogodilo. Štoviše, radio nikad nije bio jači. Uvijek će postojati ljudi koji će slušati glazbu i relevantne informacije. U Hrvatskoj 90 posto ljudi tjedno sluša radio takve brojke nema televizija. Pitanje je samo kako će se kroz godine koje dolaze mijenjati oblik radija kao medija.

Mnogi bi rekli da se kreativnost bolje može izraziti putem televizije zato što nudi vizualni segment. Slažete li se ili pak mislite da je radio kreativniji?

Ne bih se složila, mislim da je suprotno. Slika na televiziji kaže puno sama po sebi, puno lakše si dočaramo neku situaciju. Na radiju s druge strane trebamo biti jako kreativni i kvalitetno ispričati priču da bi si slušatelj mogao vizualizirati to o čemu pričamo.

Što je na radiju toliko drugačije i bolje nego na ostalim vrstama medija?

To što te tvoji slušatelji nose sa sobom gdje god išli. U teretanu, dok trče šumom ili leže na plaži. To što je cijela priča puno osobnija, osoba koja te sluša veže se za tebe i ti postaješ njegov prijatelj i suputnik. Možda si u nekom studiju sam zatvoren, ali sluša te tisuće i tisuće ljudi koji su moru radijskih stanica odlučili ostati baš na onoj n kojoj ti radiš.

Sjećate li se svoje prve emisije?

Naravno. Bio je to 12. ožujka 2014. prvi dan Entera Zagreb. Imala sam tu čast i privilegiju biti prva osoba koja se javila to jutro u 05.50. Od nervoze nisam tri dana spavala.

Koju glazbu volite slušati privatno? Što bi ste rekli koji ćemo hit često ćuti u narednih nekoliko mjeseci?

Privatno slušam različite žanrove. Mislim da kad netko baci pogled na moju playlistu, ništa mu nije jasno. Ima tu od hrvatske glazbe: TBF, Jinxi, Dino Dvornik pa preko RNB-a Justin Timberlake, Pharell, Ed Sheeran. Naravno, pratim sve nove pjesme koje izlaze, obožavam Sam Smitha i Charlieja Putha, a ponekad si doma pojačam i francuske šansone te klasičnu glazbu s obzirom na to da sam godinama svirala violončelo i završila glazbenu školu. Mislim da hit koji ćemo puno slušati narednih nekoliko mjeseci je Sam Smith ft. Kim Petras – Unholy.

Kakva je danas situacija na domaćoj i stranoj elektronskoj sceni? Koga biste izdvojili od izvođača?

Stanje je fantastično. Kako se korona smirila, stigli su festivali i nastupi što znači da su se DJ-i i producenti vratili u studio i rade punom parom. Puno novih pjesama i albuma je izašlo ove godine. Stanje na domaćoj sceni nikad bolje. Imamo sjajne ljude, nismo ni svjesni. Rade takvu glazbu koja može stati rame uz rame sa svjetskim facama. Od stranih izvođača tu su: Fred Again.., Acraze, KREAM od naših domaćih Matroda koji je napravio impresivnu karijeru, Mike&Me, Yakka, Joe2Shine, Vanillaz...ma ima ih more.

Što biste rekli, voli li domaća publika strane hitove i glazbenike i tko su im omiljeni?

Obožava. Mislim da su dosta društvene mreže, pogotovo Tik Tok približili još više stranu glazbu hrvatskom tržištu. Velik utjecaj naravno ima i radio koji sveprisutan i pušta baš tu popularnu stranu glazbu.

Bavite se fitnessom i vodite radijsku emisiju. Imate li dovoljno vremena za dvije strasti u svom životu?

Naravno. Ne mogu zamisliti svoj život bez sporta to je moja meditacija u pokretu. Koliko god bila umorna i bezvoljna nakon radnog dana volim se prošetati, otrčati laganu kilometražu ili napraviti trening u teretani. Sport mi pomaže da budem produktivna tijekom dana.

Dobro je poznato da znate prepoznati prave glazbene hitove, a budući da ste strastvena ljubiteljica fitnessa otkrijte nam kakvu glazbu volite slušati za vrijeme treninga? Postoji li neki izvođač ili žanr koji vas posebno motivira?

Kad treniram volim poslušati dobar hip hop i rap (2Pac, Snoop Dogg, Eminem) ili ritmičnu popularnu glazbu koju trenutno slušamo na Enteru Zagreb.

Kako se opuštate i provodite slobodno vrijeme?

Slobodno vrijeme volim provoditi s dečkom u prirodi, u šetnji Sljemenom ili ulicama grada. Obožavam kuhati pa slobodno vrijeme koristim za isprobavanje novih recepata ili jednostavno upalim Netflix i pogledam neku popularnu seriju. Naravno tu su i prijatelji pa se često dogodi i neko druženje uz večeru.

VIDEO Halid Bešlić doživio je prometu nesreću, a potom otkrio i detalje