"Ako ja osvojim Ružu, ona se vraća kući"

Po dobrom pamtit će glumac Borko Perić 2018. godinu. Imao je izuzetno uspješne i zamijećene uloge u predstavama svoje matične kuće, Satiričkog kazališta Kerempuh, u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci prvi se put predstavio i kao kazališni redatelj, ali sve je to nadmašila uloga u film “Osmi povjerenik”, snimljenom po sjajnom romana Renata Baretića i u režiji Ivana Salaja.

Uloga osebujnog prevoditelja s trećićanskog donijela je Borku Periću Zlatnu arenu za najbolju mušku sporednu ulogu na Filmskom festivalu u njegovoj rodnoj Puli, ali i hollywoodsku premijeru filma, koji je bio hrvatski kandidat za Oscara. Kao šećer na kraju stigla je i nominacija za Večernjakovu ružu, upravo za ulogu u “Osmom povjereniku”. – Vijest o nominaciji stigla mi je u trenutku kada sam bio u najvećem poslu, radeći na svojoj drugoj režiji, i tek sada kada je premijera predstave “Raspad sistema” u Kerempuhu iza mene, kada je predstava odlično prošla pred publikom, mogu se do kraja i potpuno veseliti Ruži. Stvarno sam počašćen ovom nominacijom jer uvijek me posebno razveseli kada se nagrada smiješi za neki posao koji mi je donio toliko toga lijepog. Priznajem da sam emotivno vezan za cijeli taj projekt i zato se nominaciji za još jednu nagradu baš za tu ulogu posebno veselim. Ona pokazuje da sam svojom glumom uspio doprijeti do mnogih ljudi. Ma što bilo na kraju, zaista sam počašćen nominacijom i veselim se biti dio Ruže, to više jer sam ove godina u zaista izuzetno jakom glumačkom društvu – kaže Borko Perić.

Samo spominjanje filma, vraća ga na njegovo snimanje. Kaže da se oko “Osmog povjerenika” okupila sjajna ekipa izuzetnih kreativaca. Popularni glumac posebno hvali Salaja, kaže da je “odličan redatelj”, ali i svoje glavne partnere, Franu Maškovića i Nadju Cvitanović. No, tada se u njega uvlači sjeta i s tugom govori kako je to bila njegova zadnja prilike za rad s glumačkim velikanom Ivom Gregurevićem, koji u tom filmu glumi njegova oca. – Stvarno je Ivo prerano otišao – tužno govori Borko Perić, a kako bismo se vratili veselijoj temi, pitam ga kako je bilo u Hollywoodu. – Sjajno! Bio sam sretan što sam imao priliku otputovati u Los Angeles i biti na licu mjesta, na američkoj premijeri filma. Prisjetio sam se i 2006. godine kada smo na Tribeca film festivalu u New Yorku imali premijeru filma “Dva igrača s klupe”, što je također bilo zaista lijepo, svjetsko, iskustvo – govori glumac.

Priznaje da ga nije oduševio Los Angeles kao grad, ali činjenica da je njegov film imao premijeru u slavnom Egyptian Theatreu na Hollywood Boulevardu, tek dvadesetak metara od dvorane u kojoj se dijele Oscari, druga je priča:

– Oduševila me puna dvorana Egyptian Theatrea. I baš su tamo reakcije na film bile jako lijepe, što je usrećilo cijelu ekipu – govori Borko. A glumac Kerempuha ima još jedan jak motiv zbog kojeg priželjkuje Ružu.

Naime, ako je on osvoji, ta se nagrada, sa scene HNK Zagreb, 22. ožujka, na neki način vraća kući – u Kerempuh, u kazalište u kojem je održano prvih osam svečanih dodjela najdugovječnije i najvažnije medijske nagrade u Hrvatskoj.•

Pogledajte i tko su najveće hrvatske zavodnice.