Postajemo li taoci što bržeg i bizarnijeg klikanja?

Izvanredno stanje, dramatična situacija, liječnici padaju s nogu, opisi su koje slušamo ovih dana kad se govori o gripi. Čitajući neke portale, čovjeka lagano hvata panika, stječe se dojam da je nastupio sudnji dan, a ne epidemija gripe. Isto je s najavama vremenske prognoze: nezapamćene hladnoće, ekstremni minusi, ledeno doba, ledeni okovi... To slušamo ovih dana, slušali smo i prošlih godina. Ljeti se pak prijeti ekstremnim vrućinama, nezapamćenim toplinskim udarima, paklom na Zemlji. Tko preživi, pričat će.

Od vrištećih upozorenja i apokaliptičnih najava u naslovima nerijetko nema ni slova u samom tekstu. Ili je stvarno stanje toliko odmaknuto od paničnog pretkazanja da nema puno veze jedno s drugim. Tako je i s gripom ovih dana. Da, epidemija gripe je u punom jeku i obolio je velik broj ljudi. Puno je upala pluća kao komplikacija i ima pacijenata koji se moraju priključiti na umjetna pluća. Nažalost, neki i umru. I tako je svake godine. Jača ili slabija, gripa je tu svakog siječnja. Ljeti je vruće, zimi je hladno. Naravno da treba dati informaciju, i to istinitu, točnu, objektivnu.

Međutim, to nam je prestalo biti dovoljno. Otvorenost i dostupnost informacija iz svakog kutka svijeta u kratkom vremenu povećala je količinu informacija i smanjila im vrijednost. Dovela je do određene zasićenosti. Nema se vremena za proučavanje svega, ono što ne bode u oči lako će biti preskočeno, to dokazuju i brojke. Traži se adrenalin. Traži se više, jače, brže, bolje, žešće, borbenije, bizarnije, brutalnije, morbidnije. Sve je to klikanije. Navlakuše tipa: “Evo što nas čeka sutra, nezapamćeni preokret”, a govori da će malo zahladnjeti, atraktivnije su od argumentiranog članka koji objašnjava koje su posljedice neodgovornog ljudskog djelovanja na Zemlji i kako ih spriječiti. Osim ako ne stavite naslov: “Evo kada će čovjek izumrijeti”. U toj grozničavosti puno se toga i zaboravlja i onda se od svega žestokim nabrijavanjem pokušava stvoriti dojam da je apsolutno prvo, najveće i nikad viđeno.

