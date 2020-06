Nitko još u svijetu ne želi turiste iz Švedske, samo naš ministar Cappelli. Što je njemu?

Puno je europskih zemalja željno turista i sada im je primarna stvar privući ih što više kako bi barem djelomično nadoknadile milijarde eura izgubljene zarade. Upravo traje mrtva utrka, pogotovo između mediteranskih zemalja, u preotimanju tog malog broja turista koji će se ove godine usuditi ljetovati na Sredozemlju.

I premda se u toj utrci ne biraju sredstva, nitko se dosad nije usudio izjaviti da “ne smatra švedske turiste rizičnijima od ostalih”. Nitko priseban. No, saznalo se da je upravo to izjavio hrvatski ministar turizma Gari Cappelli za središnji dnevnik švedske televizije TV4. Naravno, Cappelli je odmah u Švedskoj postao zvijezda programa jer svoje granice Šveđanima trenutačno ne žele otvoriti ni njihovi prvi skandinavski susjedi, a kamoli ostali. Zbog svog “neortodoksnog” pristupa protiv korone, Švedska je postala jedna od najzaraženijih zemalja, u kojoj zaraza ne jenjava, nego se upravo zbiva eksponencijalni rast broja zaraženih.

Dok su u zemljama koje rade na suzbijanju pandemije ili su u tome već uspjele događaju još samo tzv. džepna žarišta, u točno identificiranim dijelovima države, gradovima, tvornicama, rudnicima, u Švedskoj su žarišta posvuda. Svi već znaju da je u Švedskoj daleko više i zaraženih i umrlih nego u svim ostalim skandinavskim zemljama zajedno. Sve to nalaže oprez, pa je razumljivo da se u pravilu zemlje EU otvaraju prema gotovo svim ostalim članicama osim prema Švedskoj. Neke od tih zemalja, poput Austrije, javno su izuzele Švedsku, Veliku Britaniju, Španjolsku i Portugal. Austrijanci su u toj našoj krnjoj turističkoj sezoni 2020. posebno dobrodošli, kao i Nijemci, Slovenci, Česi, Slovaci i Mađari.

Prošle godine je oko milijun i pol Austrijanaca posjetilo Hrvatsku, pa neka ih ove godine bude i samo trećina tog broja, to bi nam puno značilo. Dakle, ako se Hrvatska sada otvori za dolazak Šveđana, svakome je jasno da će službeni Beč reagirati trenutačno i pozvati Austrijance da ne idu u Hrvatsku jer ona više neće biti sigurna zemlja. Švedskih turista je prošle godine kod nas bilo pet puta manje nego Austrijanaca, pa je ta politička korektnost našeg Garija još čudnija. Sad, ili se naš ministar pred švedskom novinarkom nije snašao ili mu je bilo neugodno reći istinu – a to je da se zasad, nažalost, Hrvatska još ne može otvoriti za švedske turiste, ali da pratimo epidemiološku situaciju – no to nije opravdanje što je izrekao ludost iz koje bi se dalo zaključiti da je Hrvatska prva koja se otvara državi koja otvoreno kaže da radi na stjecanju tzv. imuniteta krda.

A nitko u svijetu ne vidi da Švedska tu bitku dobiva. Možda im na kraju i uspije, ali dok god oni smatraju da je poželjno da im raste broj zaraženih, morat će, posljedično, ostati unutar svojih granica, zato što se ostali svijet protiv korone bori na posve suprotan način i trsi se poput Hrvatske ubiti virus do kraja. Hrvatskoj je to već uspjelo, premda svi sa strahom svaki dan u 14 sati čekamo hoće li se zbog otvaranja granica turistima pojaviti nova žarišta.

Osim toga, podaci o broju zaraženih u Švedskoj, koji se globalno prikazuju na stranici worlodmeters, posljednjih dana postaju neuvjerljivi. Švedska prikazuje broj zaraženih koji iznosi 198, 196, 205... dnevno. I tako to stoji 24 sata, no kada se sljedeći dan pogledaju podaci od prethodnog dana, više ne stoje te brojke, nego sedam puta veće – 1427, 1326, 1251, kao protekla tri dana.

Slučajna ili namjerna manipulacija brojkama, svejedno, one prave se ne mogu skriti, a zastrašujuće su. Samo od 1. do 12. lipnja, Šveđani broje čak 11.557 novozaraženih, ukupno dakle gotovo 51 tisuću. S oko tisuću novozaraženih dnevno, Švedska bilježi eksponencijalni, najviši rast od početka korone. U zadnjih 12 dana bilježi i 459 mrtvih, pa se ukupan broj preminulih približio brojci od pet tisuća! Koliko u Švedskoj bukti zaraza uvjerili su se i Hrvati, radnici Đure Đakovića, kada se poslije njihova povratka kući otkrilo da je gotovo svaki drugi zaražen.

Hrvatsku je obuzdavanje pandemije koštalo od 10 do 20 milijardi eura, pa nitko priseban ne smije dopustiti slobodan unos virusa, koji posijan bez kontrole može u roku od dva tjedna Hrvatsku od “corona free” zemlje pretvoriti u zaraženu državu u koju nitko od turista neće htjeti doći. Stoga čekamo da u Plenkovićevoj Vladi zatraže od ministra Garija da se ispravi i kaže da Hrvatska zasad još ne može ugostiti turiste iz Švedske, ali ni iz Velike Britanije i još nekoliko zemalja EU koje još imaju na desetke tisuća aktivnih slučajeva zaraze. Neka Gari bude oprezan kao što su 22. ožujka, nakon potresa, bili oprezni njegovi s Malog Lošinja i poručili – spriječite dolazak Zagrepčana, spasite našu krhku zajednicu!