Ministar Medved o uštedama i mogućem smanjenju mirovina branitelja

Tomo Medved, ministar branitelja i zamjenik predsjednika HDZ-a, za Večernji TV odgovarao je na pitanja o aktualnoj situaciji u Hrvatskoj, uštedama koje je njegovo ministarstvo učinilo te u kojem smjeru se planira ići u nastavku ove krize.

Ususret nadolazećim obljetnicama, pozvao je sve građane da u zajedništvu i molitvi ostanu doma uz prigodni program te da na svojim domovima izvjese državne stjegove i upale svijeće za naše poginule branitelje.

- Kao što smo najavili prošli tjedan, prvo nam slijedi 75. obljetnica u Jasenovcu. Delegacija Vlade predvođena s predsjednikom Vlade otići će i pokloniti se žrtvama u skladu s preporukama i okolnostima. Nakon toga slijedi 25 godina Bljeska, naše veličanstvene vojno-redarstvene operacije, koju ćemo također obilježiti dostojnu, ali u skladu s preporukama, odnosno s mogućnostima. Osmislili smo cijeli niz aktivnosti i sadržaja koji su usmjereni na prigodno obilježavanje, od čitanja imena naših poginulih branitelja, njih 51 koji su poginuli u vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak koje će biti kod samog spomen-obilježja u Okučanima. Potom će biti specijalna emisija na HRT-u u trajanju od 2 sata, gdje će biti nekoliko ratnih zapovjednika, sudionika operacije Bljesak. Nakon toga će biti sveta misa iz crkve Sveta Mati Slobode koju će prevoditi vojni ordinarij, prenošena na HRT-u i navečer će biti prigodni filmovi. Isto tako slijedi nam 2. svibnja obilježavanje stradanja 12 hrvatskih policajaca u Borovu Selu. Taj program će u najvećoj mjeri nositi MUP.

Upitan kako komentira to što će ove godine prvi put nakon četiri godine u Jasenovcu biti na okupu predstavnici državnog vrha i žrtava, kazao je:

- Primjereno je opet okolnostima, a s druge strane drago mi je da će se dostojanstveno obilježiti. Drago mi je da pokazujemo jedinstvo i nazočenjem na komemoraciji koja jest prilagođena okolnostima au kojima živimo, ali isto tako pokazuje našem narodu da smo jedinstveni i da se možemo nositi s ovim teretom u kojem živimo.

Istaknuo je kako premijer i Vlada imaju apsolutnu podršku članova Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

- Predsjednik je vrlo jasno svima članova predsjedništva i vijeća prezentirao sve mjere koje je Vlada poduzimala i plan koji imamo za naredno razdoblje. Jednoglasna potpora predsjedniku potpore i Vladi od svih članova za sve što smo učinili i što se planira učiniti. Moramo podsjetiti da su to bile i pravodobne i odgovarajuće odluke. Veliki su izazovi stavljeni pred Vladu i ona se uspješno sa svim tim izazovima. U dva programa vezana uz potporu gospodarstvu, isto tako djelovanje sigurnosnog sustava, zdravstvenog sustava policije. Pa onda uslijed potresa u Zagrebu i okolici djelovanje svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Vlada je, zaista, na najbolji mogući način odgovorila na sve te izazove i to je ono što su pozdravili svi članovi.

Govoreći o uštedama, istaknuo je da je Vlada pristupila ozbiljno izazovima te da su ministarstva u prvom krugu rezova izdvojili preko 2 milijarde kuna za potporu realnog sektora. Na pitanje hoće li se u idućim koracima štednje unutar ministrstva razmišljati o smanjenju mirovina braniteljima kazao je da se zasad one neće dirati.

- Dakako da ćemo nastaviti s praćenjem stanja i da ćemo nastaviti s drugim koracima koji su vezani uz to. Što se tiče Ministarstva branitelja mi smo umanjili svoj limit za 77 milijuna kuna. To se prvenstveno odnosi na one aktivnosti i mjere koje se ne mogu provesti zbog okolnosti u kojima živimo. Najveći iznos je iz programa memorijalnog centra Vukovar zbog nemogućnosti dolaska učenika u posjet centru. Branitelji su uvijek bili uz svoj narod i uvijek su bili prvi. No trenutno u skladu s mogućnostima, a i predsjednik Vlade je u nekoliko navrata da se mirovine neće dirati, Želite li možda reći: ZA SADA se, dakle, mirovine neće dirati. Mi se ovdje bavimo analizom proračunskih stavki koje su vezane uz čitav niz drugih aktivnosti i programa. U skladu s razinom broja oboljelih i trajanjem same krize, mi ćemo svaki resor u Vladi, svoje programe temeljito analizirati i pronalaziti sredstva koja ćemo stavljati na raspolaganje ministarstvu financija - kazao je ministar.

Komentirao je slučaj solinskog vijećnika koji je pretukao suprugu naglašavajući da HDZ apsolutno osuđuje takve slučajeve.

- Nažalost tih pojedinačnih situacija je bilo i po svemu sudeći bit će ih i ubuduće. Ono što je bitno je prije svega stav predsjedništva HDZ-a i predsjednika stranke Andreja Plenkovića, a to je nulta stopa tolerancije i apsolutna osuda. I ovo postupanje prema tom gospodinu je jasan pokazatelj na koji način HDZ postupa i kako će i ubuduće postupati prema tim i takvim slučajevima - kaže Medved.

