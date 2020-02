'Kombinirat će se javni i privatni zdravstveni sektor, ali bez monopola'

U utorak je iz zgrade Ministarstva zdravstva izašao kao pomoćnik ministra, a u srijedu je onamo ušao kao predloženi novi ministar. Premda je imenovanje službeno slijedilo tek u petak nakon glasanja u Saboru, posao je ministra prof. dr. sc. Vilija Beroša dočekao odmah na vratima Ministarstva kamo je u znak prosvjeda zbog loše zdravstvene skrbi u Metkoviću pješice stigao Ivo Matičević. Pohod tog Metkovca još je jedno upozorenje ljudi toga kraja, a među ostalim, aktualizirao i temu helikopterske hitne službe. Stoga su helikopteri postali prva tema novog ministra koji neurokirurški precizno, što mu je osnovna struka, ne najavljuje nikakvu megalomaniju, nego definira prioritete koje smatra realnima poduzeti u pola godine mandata pred sobom.

Što vam je bio prvi zadatak kad ste došli u zgradu Ministarstva kao predloženi ministar?

Prvi mi je zadatak bio obnoviti sastav kriznog stožera zbog koronavirusa. Sazvao sam sastanak ekspertne skupine koja će se baviti nabavom materijala u vezi s tom ugrozom te slanjem dopisa na 300 adresa – obavijesti zdravstvenim ustanovama o načinu komuniciranja u kriznim stanjima. Želim biti potpuno siguran da sve funkcionira. Zadaća nam je, posebice u kontekstu predsjedanja Vijećem Europske unije, biti doista funkcionalni. To je zadaća Ministarstva koju nam je postavila Vlada i ne bih želio da na tom planu bilo što propustimo.

Opasnost od koronavirusa nešto je realnija nego prije nekoliko dana?

Broj oboljelih na izvorištu u Kini sve je veći, a nažalost oboljelih ima i u drugim zemljama. Među ugroženima je i nekoliko hrvatskih državljana koji su boravili na područjima zaraze kojima smo, u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i veleposlanstvom, odmah pružili svu pomoć. Ministarstvo zdravstva želi biti spremno na sve opcije. Moramo imati dovoljan broj maski, sanitetske odjeće, kapa, svega što je potrebno za zaštitu zdravlja građana. U kontaktu sam i s HZZO-om od kojeg sam zatražio da osigura poseban krizni fonda ako će biti potreban. Nadam se i vjerujem da neće.

I Metković vas je dočekao kao problem?

Da su okolnosti dopuštale već bih ovih dana osobno bio u Metkoviću i razgovarao s ljudima. Na žalost, ne ide uvijek onako kako bismo željeli. Primio sam gospodina Matičevića kad je stigao u Ministarstvo. Upravo u to vrijeme imao sam intenzivnu telefonsku komunikaciju s dr. Majom Grba Bujević oko pripremanja svih aktivnosti vezanih uz koronavirus i prijetnji koje nosi. Žao mi je što gospodin Matičević, poslije tolikog puta, nije imao strpljenja za naš razgovor. Shvatio sam njegovu poruku i to je na tragu onoga za što ću se kao ministar zalagati – da hrvatskim građanima i pacijentima u svim dijelovima zemlje bude što dostupnija zdravstvena zaštita i usluge. Otuda i ponovno otvaranje pitanja uspostave helikopterske službe u hitnoj medicinskoj pomoći. Moramo vidjeti i dokle se došlo s uspostavom dnevne bolnice kao ekspoziture dubrovačke bolnice.

U kojoj je fazi uopće ideja o helikopterskoj hitnoj službi?

U nultoj fazi. Svjestan sam da ne mogu obećati u šest mjeseci implementirati helikoptersku hitnu službu. Drugi prioritet su ljudski resursi. Odmah sam zvao predsjednika Hrvatske liječničke komore dr. Krešimira Luetića i dogovorili smo sastanak u ponedjeljak. Dva su krizna elementa – prekovremeni sati, odnosno plaće i manjak kadra u zdravstvu. Dogovorili smo se postupati i u jednom i u drugom slučaju. Prekovremeni su već pravno riješeni, pravnom stajalištu Vrhovnog suda moramo se prilagoditi. Potrebna je međuresorna suradnja – Ministarstvo financija, Ministarstvo uprave, mi, Fina i, naravno, politička volja da se to riješi. Taj problem nije od jučer. Razgovarat ćemo. Ministar Kujundžić započeo je niz velikih projekata, moja je ideja intenzivirati rad na njima. U ponedjeljak je sastanak o daljnjem ustrojavanju radne skupine, Zakonu o plaćama... Moramo početi razgovarati.

Zakon o plaćama liječnika dugo je komorska i inicijativa Hrvatskog liječničkog sindikata, što vi mislite o tome?

To je utemeljeno i o tome treba razgovarati u okviru realnih mogućnosti.

Jeste li ostali pri modelu plaćanja prekovremenih sati na rate?

To će biti ideja. Razgovarat ćemo o svemu, jedna od opcija je plaćanje na rate i od važnosti je, također, korekcija obračuna.

Jeste li se čuli ili nekako drukčije komunicirali s prof. Kujundžićem?

Obratio mi se na kraju, pri odlasku, riječima koje su dirljive i za mene poučne, na čemu mu zahvaljujem. Bili smo u dobrim odnosima, zadaća mi je bila podržati njegove ideje. Mislim da je puno toga dobrog započeo. Nastavit ću sve relevantne projekte koje je inicirao, poglavito sagledavanje mogućnosti izgradnje nove Nacionalne dječje bolnice. Doista sam to vidio kao njegovu osnovnu ideju i viziju te ću napraviti sve da nastavim u tom smjeru. Mislim da imam dovoljno energije, snage, volje da to sad gurnem još jače, budem li u mogućnosti. Svjestan sam da je malo vremena. No u sustavu sam već dvije godine, upoznao sam stanje, ne mogu se široko orijentirati, mogu se fokusirati na nekoliko točaka. Pobrinuti se da svaka kuna zdravstvenog novca bude potrošena na pacijenta, brinuti se za pacijente, kadar, ustrojiti helikoptersku hitnu službu, osigurati transparentnost. To je puno za šest mjeseci.

Ili za prvih šest mjeseci?

Rekao bi premijer Plenković - hvala. Vjerujem da će i slijedeći mandat biti u rukama HDZ-a. Zato želim prvo odraditi ovaj dio mandata do izbora najbolje što mogu, postići pomake prema boljitku zdravstvenog sustava gdjegod je moguće, započeti nove projekte. A onda ćemo pričati o nastavku. Ovo radim doista zbog osjećaja odgovornosti za svoju Vladu, hrvatski narod. Smatram da je pitanje zdravlja pitanje nacionalne sigurnosti.

Je li nabava PET/CT-a jedan od projekata koji ćete nastaviti?

Moje je mišljenje da nije Ministarstvo to koje samo određuje potrebe. Struka je ta koja iznjedri potrebe, a mi onda nalazimo financijske mogućnosti nabave. Pogledat ću sve okolnosti, evaluirati sve detalje i vidjeti što i kako. U svijetu nema države koja sve svoje zdravstvene kapacitete ima u javnom zdravstvenom sektoru. Nema tako bogate države. Većina zemalja kombinira javni i privatni zdravstveni sektor. Ono što nije dobro jest da netko bude naslonjen na neki monopol, dobro bi bilo da država ima sve što treba. S obzirom na potrebe koje iznese struka i na osnovi financijskih mogućnosti, politike Vlade odlučit će što i kako.

Tko će vam pomoći, rekli ste da ne možete sami?

Vjerojatno će biti određenih problema. Kao pojedinac naravno da ne mogu napraviti puno, stoga ću razmisliti o ljudima koji bi me podržali. Liječnike koji su etablirani u svojoj struci teško je dobiti za rad u državnoj administraciji. Osobno sam osjetio poriv da pridonesem organizaciji. Vjerujem da ću uspjeti naći sposobne ljude koji će me podržati. To nužno ne znači da ću mijenjati postojeći tim. Ja nisam čovjek koji gradi zidove, ja sam čovjek koji gradi mostove. Pružit ću ruku suradnje svima, apsolutno su svi dobrodošli.

Promjena koju ste najavili, odnosi li se na najuže u Ministarstvu? Što s državnim tajnikom dr. Željkom Plazonićem koji je htio naslijediti prof. Kujundžića?

To je njegovo osobno promišljanje. Imali smo korektne odnose iako nisam bio njegov pomoćnik, nego ministrov. Čuo sam da je izjavio da nismo imali dobru suradnju, ja to tako ne vidim. Gledam ga kao adekvatnog suradnika i ako iskaže želju za suradnjom na adekvatnom nivou, ja ću s njim surađivati. Međutim, postavit ću određene kriterije za tu suradnju.

I prije imenovanja poslali ste izmjene u svojoj imovinskoj kartici?

Refinancirao sam svoja postojeća kreditna zaduženja jer je Hrvatska liječnička komora omogućila liječnicima kredite po nižim kamatama. Zadnje dvije godine kao pomoćnik ministra nisam više vještačio na sudu kao nekad, stoga će mi za svotu od 200 tisuća kuna, isključivo iz sudskog proračuna, biti manji prihodi. I 6500 kuna u dopunskom radnom vremenu više nema jer kao dužnosnik nisam dodatno radio. I supruga je izostavila napomenuti svoj nasljedni dio od jedne četvrtine stana koji koristi brat, a mi ne koristimo, u Španskom, od 26 kvadrata.

Jesu li propusti i nejasnoće u imovinskoj kartici prof. Kujundžića, jer ništa drugo još nije dokazano, dovoljan razlog za smjenu?

Ne mogu tako široko suditi. Postoje brojne špekulacije i treba sve ispitati. Dokaže li se da nešto doista nije sukladno zakonu, to onda može biti valjan razlog. A ako nije bilo ničeg protuzakonitog, onda to smatram doista nedovoljno važnim da se čovjeka na taj način makne. Jednako je važno koliko je on djelovao u zdravstvenom sustavu, a ja svjedočim da je radio napore kao čovjek. Jesu li mu rezultati uvijek bili savršeni? Nisu. Hoće li biti moji? Neće. Trudit ću se, trudio se i prof. Kujundžić.

Manje-više, kada netko ode, po njemu se “udara”, ali Kujundžića se nije štedjelo od početka. Ni u politici ni u struci. Koji je vaš plan na tom području funkcioniranja?

Kratko je vrijeme preda mnom. Mogu pokušati riješiti te tri stvari koje sam spomenuo. Moramo raditi na kvaliteti zdravstvene zaštite i još više na dostupnosti. Pitanje funkcioniranja bolnica, integracije, još je niz tema koje možemo otvoriti. Dajte mi malo vremena da se koncentriram nakon koronavirusa i nekih akutnih stvari. Krenimo redom. Sredinom tjedna već imamo sastanak povjerenstva za helikoptersku hitnu službu. Centralni upravljački sustav je u završnoj fazi implementacije, kao i svaki projekt ima svoje dječje bolesti. Jutros sam dobio informaciju da neki podaci ne prolaze informatičkim sustavom onako kako treba. On će puno pomoći glede rješavanja lista čekanja. Pokazat će koliki je opseg izvršenja posla u realnom vremenu. Mislim ustrojiti posebnu službu u Ministarstvu koja će svakodnevno pratiti funkcioniranje tog sustava.

Da pojednostavim, znat će se tko je, koliko, gdje i što radio?

Tako je, u svakoj ambulanti, zdravstvenoj ustanovi... To nije prijetnja nikome, ali moramo iznivelirati opterećenje na taj način.

Liste čekanja puno su kraće nego prijašnjih godina?

Jesu, i profesor Kujundžić unaprijedio je taj sustav u svim akutnim situacijama. Omogućio je da se akutne stvari na prioritetnim listama čekanja rješavaju odmah. U konačnici, moja majka u Splitsko-dalmatinskoj županiji čeka neurologa nekoliko mjeseci. Toga ima, ali stanje je unaprijeđeno.

