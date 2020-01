Beroš: Premijera je zanimalo je li bilo nečeg neprimjerenog u mom prijašnjem životu i poslu

Prvo čega ću se uhvatiti to su liste čekanja. Na Odboru se razgovaralo o brojnim pitanjima, nema tabu tema u zdravstvu. Iznio sam svoje mišljenje o trenutačnom stanju jer od toga treba krenuti. Kao pomoćnik ministra posljednje dvije godine doista imam direktan uvid u to stanje. I u financijskom, i u organizacijskom, i u infrastrukturalnom smislu - nije dobro.

Pitanje zdravstva je pitanje od nacionalne važnosti. Uostalom, svi ćemo mi jednom biti bolesnici i trebat ćemo zdravstvenu skrb, i zato oko toga trebamo postići konsenzus. Problemi su veliki. Uz liste čekanja, prioritet su mi i nedostatak liječničkog kadra, a među prvim poteziam bit će mi i rješavanje problema nedostaka ginekologa i pedijatara u Zadru. To hitno treba riješiti. Oko problema plaćanja prekovremenog rada liječnika već u ponedjeljak, u 9 sati ujutro, razgovarat ću sa svim zainteresiranim stranama jer je sazvan sastanak s Hrvatskom liječničkom komorom, Zborom i sindikatima.

Premijer je upoznat s tim problemom i novac će se naći. Hoće li isplata biti u jednom potezu ili u nekoliko, to ćemo vidjeti. Svjesni smo tog problema, ne bježimo od njega kao do sada. Jasno ćemo ga apostrofirati i jasno početi rješavati. Jer problem isplata plaća do sada je neadekvatno tretiran. Sad ćemo poštovati mišljenje Vrhovnog suda i naći ćemo načina da liječnike isplatimo i obeštetimo. Ne smijemo dopuštati stvaranje daljnjeg duga. Znamo da bi mnogi liječnici mogli podnijeti tužbe, no želja mi je prevenirati te tužbe, a novac će se naći.

S Ministarstvom financija i HZZO-om naći ćemo načina da riješimo taj problem, odgovorni smo ljudi – kazao je novinarima kandidat za novog ministra zdravstva Vili Beroš odmah nakon što je dobio većinsku potporu na sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Na pitanje kako će sad naći na desetke ginekologa i predijatara kojih kronično nedostaje u Zadru, uzvratio je kako i oporbeni političari nude određeno rješenje, a da se i lokalna uprava mora uključiti. Spomenuo je pritom i primjer Sućurja na Hvaru gdje je, uz dobivanje stana na korištenje, zaposlena liječnica koja nije državljanka Hrvatske.

– Jasno je da je to gorući problem, no od problema neću bježati. Briga o ljudskim potencijalima na prvom mi je mjestu. Osjećam i sam određenu odgovornsot participacijom u izvršnoj vlasti u posljednje dvije godine, ali moje ingerencije nisu bile takve da mogu učiniti neke revolucionarne korake – reče Beroš.

A upitan je li premijera Plenkovića morao upoznati sa svojom imovinom, uvjeriti ga da s tim nema nikakvih problema i da ga neće sustići neka afera, kao njegovog prethodnika, te je li detaljno prošao kroz svoju imovinsku karticu, Beroš je uzvratio:

– Da, apsolutno. Premijera je zanimalo je li bilo nečeg neprimjerenog u mom prijašnjem životu i poslu. O tome smo razgovarali vrlo ozbiljno. A jučer sam bio i u Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa i dali su mi deteljne upute o ispunjavanju imovinske kartice, i svoju ću dužnost obaviti.

O slučaju bolnice Srebrnjak kazao je pak da se svatko tko je vodio neki projekt, pogotovo veći, osjeća loše kada ostane bez tog projekta, a da slučaj Srebrnjaka niej dobra poruka sviam onima koji rade neke projekte.

– Srebrnjak je vlasništvu Grada Zagreba, i Grad je odgovoran za provođenje politike. Drugo je je li sve provedeno po zakonu. To tek trebam vidjeti – istaknuo je Beroš.