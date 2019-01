Kardinal iskoračio u budućnost: Hoće li ga pratiti škole i društvo?

Nije bilo tako davno kada su krajem kolovoza 2015. dvojica biskupa te još nekoliko katoličkih svećenika i redovnika potpisali internetsku peticiju da se u Oružane snage Republike Hrvatske uvede pozdrav „Za dom spremni“, a predsjednik HBK predložio da se o tome pozdravu provede svenarodni referendum, da bismo u prošli četvrtak, 24. siječnja 2019. godine, svjedočili nečemu potpuno suprotnome, nečemu što je mnogima (u nacionalno-vjerskome pogledu) bilo i previše „sablažnjivo“: ispred zagrebačke katedrale na čijem je pročelju stajao 50 metara dugački transparent s riječima proroka Izaije održan je u organizaciji Zagrebačke nadbiskupije i Židovskog informativno-obrazovnoga centra – Hatikva zajednički katoličko-židovski molitveno-komemorativni susret u povodu Međunarodnoga dana sjećanja na žrtve holokausta.

Taj susret, najavljen kao zagrebačko međureligijsko molitveno okupljanje na kojem se „dugo i predano radilo“, iznenadio je mnoge kako u Katoličkoj crkvi tako i u dvjema židovskim zajednicama u RH. Iako se očekivalo, na tome susretu nije bio ni jedan od dvojice glavnih rabina u RH: ni Lucijano Moše Prelević ni Kotel Da-Don. O razlozima njihova nesudjelovanja možemo samo nagađati! No, bez obzira na to što je kardinal Bozanić svoje uistinu povijesno obraćanje ne samo hrvatskoj židovskoj, nego ponajprije hrvatskoj katoličkoj zajednici učinio u nazočnosti predstavnika jedne manje židovske udruge, a ne vodstva židovskih zajednica u RH, i što u svome govoru nije izrijekom spomenuo ni ustaški režim ni NDH tijekom čijeg trajanja je i došlo do stradanja hrvatskih Židova u Jasenovcu i drugim logorima, njegov govor može se promatrati hrvatskim katoličkim iskorakom u budućnost koje nema bez susreta s vlastitom prošlošću.

Iako su u javnosti mnogi pozdravili spomenuto javno obraćanje kardinala Bozanića, ipak ostaje otvorenim pitanje, je li to urađeno dragovoljno i uz suglasnost svih članova HBK ili samostalno uz njihovo protivljenje ili pod pritiskom izvana, iz Vatikana? Naime, Katoličku crkvu u Hrvatskoj zbog njezinoga ponajmanje ambivalentnog stava prema NDH i ustaškome režimu mnogi, čak i u Crkvi, percipiraju kao glavnoga ‘kočničara’ u procesu kanonizacije bl. Alojzija Stepinca. A što se, pretpostavljam, moglo prepoznati ne samo u Papinome privremenom zaustavljanju procesa Stepinčeve kanonizacije i osnivanju posebne mješovite katoličko-srpskopravoslavne komisije, nego i u potpunome neuspjehu pregovora predstavnika tih dviju komisija. Što ne znači da dio krivice za taj neuspjeh ne snose i predstavnici SPC-a.

Nakon svega napokon se uvidjelo da ono „Božje vrijeme“ u kojem bi - prema riječima kardinala Pietra Parolina - kardinal Stepinac trebao biti proglašen svecem cijele Katoličke crkve nikada neće doći. I da je stoga trebalo učiniti prve korake u pravcu promjene postojeće percepcije. No, odmah se, uzimajući postojeću društvenu i političku zbilju u RH, zasigurno postavilo i pitanje, kako to i kada učiniti?

Polazeći od potpune neusuglašenosti stavova članova hrvatsko-katoličko : srpsko-pravoslavne komisije ne samo o Stepincu nego i o Drugome svjetskome ratu i komunističkome poraću uopće kao i od trenutnoga stanja hrvatsko-srpskih odnosa u RH, posebno nakon vukovarskoga „slučaja“ s djecom i himnom, Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta pokazao se ove godine kao idealan termin u kojem bi se Katolička crkva u Hrvatskoj mogla jasnije odrediti prema jednome vremenu i prema jednome režimu. Jer, ne znam kako bi u Hrvatskoj reagirali da je ovaj svoj govor kardinal Bozanić izrekao ispred zagrebačke katedrale u zajedničkome međureligijskom molitvenom okupljanju s predstavnicima Srpske pravoslavne crkve? Što ne znači da do jednoga takvog susreta neće također doći.

A da je teren uistinu klizav i da je „hodajući po jajima“ trebalo u ovome trenutku osjetiti ‘bilo naroda’, vidi se i po tome što kardinal Bozanić u svome govoru nije uopće spomenuo ni NDH ni ustaški režim, a time ni ime počinitelja zločina nad Židovima. Također ni Stepinca Bozanić nije izrijekom spomenuo, iako je svima bilo jasno da je mislio na njega rekavši da se i ovdje, u zagrebačkoj katedrali „i u doba Holokausta čuo jasan glas i vidjelo živo svjedočanstvo koje je ustalo i protiv zatiranja židovskoga naroda.“ Međutim, kardinal je bio izričit u iskazu da mi katolici Hrvati „trebamo dati posebnu pozornost onome što se događalo u našoj sredini, u Hrvatskoj, bez ikakve zadrške ističući istinu o strahotama Jasenovca i drugih logora, stratišta nevinih ljudi“, ali i u slanju jasne poruke koja se mnogima u Hrvatskoj neće svidjeti:

„Ne možemo isključiti iz ovoga spomena ni djecu i unučad počinitelja, čiji su životi obilježeni zločinima otaca i djedova, te im je potrebno pročišćenje istinom.“ No, upitno je, je li „pročišćenje istinom“ potrebno samo njima ili pak mnogima u Katoličkoj crkvi i društvu uopće, posebno u obrazovnom procesu?

Ostaje stoga pitanje: hoće li Bozanićev govor imati svoj nastavak u svakodnevnoj hrvatskoj praksi, u školama, u vjerskim zajednicama, u društvu općenito? Barem na način da Međunarodni dan sjećanja na holokaust postane univerzalni dan sjećanja ne samo na židovski nego i na sve druge holokauste i njihove žrtve, posebno one na „brdovitome Balkanu“?! Naime, prema mišljenju poljskoga sociologa Zygmunta Baumana (1925-2017) holokaust treba razumjeti kao očajnički pokušaj modērne da modernim sredstvima ukloni iz kulture raznolikost i različitost, dakle sve ono što je neuklopivo u željeni kulturni sustav (nekada su to bili Židovi, danas su to Bošnjaci, Hrvati, Srbi itd.), što znači da se holokaust, koji je utemeljen na rasizmu a ne na religiji, može – ukoliko se zadrže te strukture unificirajuće modērne - rasplamsati u svako vrijeme.

A upravo je na to upozorio i kardinal Bozanić rekavši da je neprihvatljivo dopustiti ne samo da se danas ponovno budi „bilo koji oblik antisemitizma“, nego i bilo koji oblik drugih ideologija „koje se razvijaju na neistinama s razornim plodovima sukoba, netrpeljivosti i mržnje, s posljedicama trpljenja ne samo pojedinaca, određenih skupina, nego i cijelih naroda.“

