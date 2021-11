Čak ni u Vukovaru simbolika crvene petokrake nije jednostavna

Za pretpostaviti je da je nekima zasmetala, reći će ideološki ili politički obojena, propovijed pomoćnog biskupa zagrebačkog mons. Ivana Šaška na misi u Vukovaru u kojoj se faktički zauzeo za zabranu crvene zvijezde petokrake.

Premda tu nije riječ o tomu da se Crkva petlja tamo gdje ne bi trebala, jer je upravo crvena petokraka još prije 76 godina prisilno uvukla i Crkvu i vjernike u svoju totalitarističku priču, i to na način koji Crkvu čini i te kako pozvanom govoriti o tom tamnom razdoblju naše prošlosti za komunističkog režima koji se na najgrozomorniji način sunovratio u anticivilizacijskom obličju upravo u Vukovaru. Tako da je i 18. studenoga, pa i misa, i vrijeme i mjesto da se i o tomu progovori, koliko god možda bili u pravu i oni koji drže kako bi bilo primjerenije čuti neke pomirljivije vjerske poruke na taj dan.

Odioznost simbolike crvene petokrake na malo je mjesta tako izražena kao u Vukovaru i uistinu tu nisu potrebna “posebna vijeća, ni povjerenstva, ni akademske rasprave, ni duboke semiotičke i semantičke raščlambe”, kako je rekao Šaško. Da, uistinu je dovoljno vidjeti kakvo su znakovlje nosili na odorama oni koji su razarali Vukovar, a kakvo oni koji su ga branili i ta simbolika trajno je upisana na stratištu Ovčare.

Pod tim premisama Šaško je ustvrdio kako je došlo vrijeme kad se osobito mladima mora odgovoriti na dva jednostavna pitanja, o tomu kako je moguće da je prihvatljivo znakovlje pod kojim je mrcvaren Vukovar, i koji su to totalitarizam zastupali i promicali ljudi koji su u Vukovaru branili svoj dom. Iako neizrečeno, naravno da se to odnosi i na pripadnike HOS-a koji su dali ogroman doprinos u obrani Vukovara. Nažalost, čak ni u Vukovaru to nije tako jednostavno.

Dovoljno je spomenuti samo zapovjednika obrane Vukovara Milu Dedakovića Jastreba. Zvijezda petokraka pod kojom je on došao do čina potpukovnika možda je ista ona petokraka pod kojom je i dr. Franjo Tuđman došao do čina generala, ali to nije ista petokraka pod kojom je rušen Vukovar. A još manje petokraka pod kojom je vođen otpor fašizmu. Slični su i argumenti zagovornika zabrane znakovlja HOS-a u kontekstu Domovinskog rata iako njihov ZDS nije imao nikakve veze s fašističkom simbolikom NDH. O višeznačnosti spornih simbola vrijedne sudove dao je Europski sud za ljudska prava, iz kojih proizlazi da su svestrane raščlambe ipak nužne, a isključivosti samo doprinose tomu da se mladima ne može dati jednoznačan odgovor.

>> VIDEO Ovčara je mjesto najvećeg zločina u Domovinskom ratu: Smaknuto preko 260 civila i ranjenika iz Vukovarske bolnice