Bez panike, tko preživi koronu, možda ne umre od gladi

Poznata je biblijska priča o tome kako je faraon jednom usnio san o sedam debelih krava, koje su potom pojele sedam mršavih krava. Kako bi dokučio njegovo značenje, u pomoć je pozvao Josipa, koji mu je objasnio kako je taj san pretkazanje sedam sušnih godina koje će uslijediti nakon sedam plodnih, i kako plodne godine treba iskoristiti kao pripremu za sušne koje dolaze. Ova prispodoba pada na pamet dok danas gledamo kako se nad našim životima nadvija pošast “biblijskih” razmjera.

Suočeni s pandemijom korone i zatvaranjem cijelih država u karantenu, ekonomija se počela ozbiljno ljuljati i prijeti sveopćim kolapsom. Dok burze plešu kao da se radi o kriptovalutama, vlade proglašavaju hitne ekonomske mjere koje bi trebale ublažiti ovaj kolaps, a ljudima olakšati teške dane koji ih čekaju. Ali, kod nas, izgleda, nije tako. Sudeći prema onome što vidimo, donose se mjere koje bi mogle imati sasvim suprotan učinak. Tako je u prvim danima epidemije i navale na supermarkete Vlada donijela mjere o kontroli cijena nekih proizvoda.

U okolnostima prekinutih lanaca nabave ograničiti cijene, znači samo omogućiti da dođe do nestašica, jer se nikome ne isplati prodavati nešto ispod nabavne cijene. Ako biste određeni broj artikala prodavali ispod nabavne cijene, trošak biste prebacili i poskupili sve ostale artikle. Potom je stigla i druga Vladina mjera, kojom se poduzetnicima nudi mogućnost podizanja kredita i odgode plaćanja poreza i doprinosa na sljedeća tri mjeseca. To je očito palijativna mjera kojom se šalje apsurdna poruka kako smo sada slobodni ne plaćati struju i režije, ali ćemo platiti za tri mjeseca sve odjednom, kada možda ne bude ni posla ni prihoda.

Takve će mjere, naravno, prouzročiti i rast cijena, jer je računica jednostavna – ako ne budem bio likvidan, moram se zadužiti, pa je bolje (ako mi nije zabranjen rad) da povisim cijene kako se ne bih morao zaduživati. Vladino kreditiranje poduzetnika u ovoj situaciji samo znači još dublje zakopavanje, jer je poruka da moraš raditi kako bi otplatio dugove, a uz to ćeš morati još otplaćivati i kamatu.

Vidimo da su prijetnje vlasti kako će biti “zapamćeno” svima koji budu otpuštali radnike ili podizali cijene u stvari poput pucanja u vlastitu nogu, jer će rast cijena i otkazi biti upravo posljedica njihovih mjera. Umjesto da se dugovi i obveze poduzetnika u ovoj izvanrednoj situaciji otpišu, imamo mjere zbog kojih će ti dugovi još više rasti. Nisu li, onda, otkazi i gašenje tvrtki neizbježan ishod? Svi se sjećamo zadnje ekonomske krize i koliko je ljudi ostalo bez posla, što je za izravnu posljedicu imalo dužničku krizu, sa stotinama tisuća zaduženih i ovršenih. A onda je uslijedilo onih sedam “debelih” godina, kada je išlo dobro. Tih sedam godina, međutim, mi nismo, poput nekih odgovornih zemalja, slijedili upute mudrog Josipa i pripremali gospodarstvo za krizu, već smo imali populističke mjere rastrošne vlasti, koja je novac bacala na “spašavanje” gubitaša. Sada nam dolazi onih sedam mršavih krava, koje počinju gutati one debele.

A Vlada se u toj situaciji očito ne bavi sadržajem, već nastavlja iscrpljivati onu mršavu kravu muzaru. Umjesto da poduzme hitne mjere kako bi se gladnu kravu nahranilo da bi preživjela krizu, Vlada joj propisuje multivitamine i radi na poboljšavanju njezina apetita, pa kaže da se tvrtke trebaju dodatno zadužiti, iako mnoge od njih neće preživjeti ni idućih mjesec dana mužnje. Ako se hitno ne krene u oprost dugova i pomogne realni sektor, neće biti ništa ni za koga. Neće biti ni za mirovine ni za plaće u javnom sektoru. Uza sve to, neće biti ni za sve one požrtvovne ljude u zdravstvu koji spašavaju živote. Kolaps gospodarstva dovest će do kolapsa zdravstva u situaciji u kojoj taj sustav treba pripremiti za sljedeću zimu.

Zbog toga, ako Vlada hitno ne rastereti gospodarstvo, korona bi se mogla činiti kao dječja igra u usporedbi s onim što slijedi. Jer, ako je ono zadnje bilo ekonomska kriza, ovo je ekonomska katastrofa. Mnogi su se, nakon svega što nas je zadesilo, epidemije i potresa, pitali što je sljedeće. Izgleda da smo dobili odgovor – gospodarstvo. Nonšalantnim ponašanjem i receptima koje nam prepisuju, šalje nam se poruka – nema panike, ako preživite koronu, umrijet ćete od gladi.