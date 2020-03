Čačić predložio šest hitnih mjera za spas gospodarstva

Bivši prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva, danas Varaždinski župan Radimir Čačić predložio je šest konkretnih mjera koje bi trebalo, kaže, donijeti u ovoj situaciji za spas gospodarstva pogođenog epidemijom koronavirusa.

- Prva mjera je da svi bez ikakvog razgovora, kojima je Vlada zabranila rad, od portira do direktora, svima – bez jadnih ciganskih štoseva o 201 kunu poreznog duga, imaju pravo sljedeća tri mjeseca na minimalac sa svim pravima iz radnog odnosa. Sve plaća država jer ih je ona zatvorila. Zdrava pamet bi rekla da to nije samo minimalac, ali pustimo sad to - kaže Čačić.

Kao drugu mjeru predlaže da svi koji to zatraže, ne ulazeći u to jesu li ili nisu oštećeni, budu oslobođeni svih poreza i doprinosa na svim razinama, državnoj, regionalnoj i lokalnoj, a što bi se trebalo regulirati zakonom koji odmah stupa na snagu.

Treća mjera je da robne rezerve, bez bilo kakve ograde, preuzimaju sve poljoprivredne proizvode koji su ostali.

- Međimurci su, recimo, prošli tjedan prodali sav krumpir sa zaliha, neki se proizvodi u ovo vrijeme uopće ne prodaju. Neki će nestati sa zaliha, drugi doći u problem. Klaonice s farmama teladi za milanski rez ( za vrhunsko meso, op.a. )u ogromnom su problemu, na primjer. Poljoprivreda je širok pojam za reći „poljoprivreda je ugrožena”. Je i nije. Nešto sad ide fenomenalno, drugo ne. Zato robne rezerve trebaju preuzeti svu proizvodnju koja ovog trenutka nema tržište za otkup. Svu. Držiš sustav u pogonu i ljude održavaš na životu - naglašava Čačić.

Kao četvrtu mjeru predlaže da država na tri mjeseca vrši otkup potraživanja svih banaka od svih privrednih subjekata. Dakle, sljedeća tri mjeseca ni jedan privredni subjekt, predlaže Čačić, nikome ne treba platiti ništa.

- Najveća investicijska priča Hrvatske je turizam s gotovo 20% udjela u BDP-u. I ljudi u turizmu i drugi su uložili, zadužili se... Sve rate kredita država preuzima od banaka, a kasnije će ih ili otpisati ili dogovoriti dugoročne uvjete povrata - kaže Čačić.

Peta mjera je da se kreditne linije za sve koji zatraže za održavanje poslovanja do razine mase plaća na godišnjoj razini, osiguravaju s državnim kolateralom, a zadnja mjera je smanjivanje plaće svim državnim službenicima za 20 posto. Na prvi pogled, kaže Čačić, to je politička demagogija, ali je u ovom slučaju nužna.

- A ne ova jadna demagogija „mi se odričemo plaće”. Koga briga kaj ste se vi odrekli, lijepo za čuti, ali to u konačnici ništa ne znači. Ali kad cijela država skine svom javnom sektoru, izuzev direktno ugroženima poput zdravstva, policije i specifičnih djelatnosti. Direktno ugrožena nije ni cijela policija nego policija u uniformi. Možemo očekivati 400.000 ljudi na udaru krize...To je ogromna brojka o kojoj moramo voditi računa. Već smo trebali sve to odraditi - zaključuje Čačić.

Bivši ministar gospodarstva drži i kako u ovoj situaciji Vlada pod hitno mora imenovati potpredsjednika Vlade za gospodarstvo, a što je funkcija koju, kaže, ne može obavljati ministar gospodarstva Darko Horvat jer on nije zaduženi za resore poput energetike, prometa, poljoprivrede, turizma…već samo za jedan manji segment gospodarstva.

- Ova država nema točku koja je u stanju odgovoriti krizi. Premijer s druge strane o gospodarstvu ne zna ništa. Imamo ministra financija koji neto radi, ali on je ministar financija. Mi hitno trebamo potpredsjednika Vlade za gospodarstvo, a to može biti samo netko tko ima ovlasti, znanje, autoritet, snagu, a ako je moguće i iskustvo. To s politikom nema ništa - kaže Čačić i dodaje kako on osobno ne bi imao ništa protiv da to bude bivša ministrica gospodarstva Martina Dalić.

- Neka je vrati, nemam ništa protiv. Ako je za nešto kriva neka odgovara, ali činjenica je da je dokazala da je spremna donositi odluke u krizno vrijeme - kaže Čačić. Nakon što se imenuje potpredsjednik za gospodarstvo, nastavlja, može se priča dalje nadograđivati s još tri-četiri suvisla čovjeka koji znaju što rade i to nazvati krizni stožer za gospodarstvo.