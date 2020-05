OdSobeDoSobe: Joe i Lela Kaplowitz u naše domove dovode zvukove jazza

Organizacija koncerata uživo još uvijek nije uzela zamaha, privikavamo se svi na neke nove uvjete i neko „novo normalno“. Uživanje u glazbi rezervirano je čini se još neko vrijeme za naše domove i online koncerte naših glazbenika. Večeras putem YouTube kanala Unisona ili weba Večernjeg lista u naše domove stiže jazz!

Joe i Lela Kaplowitz izvode nam tri pjesme – Čudesna avantura, Don't Cry Little Boy & The Peacemaker. Lela Kaplowitz je studirala vokalnu improvizaciju na Jazz konzervatoriju u Grazu kod Sheile Jordan, a zatim u New Yorku s renomiranim jazz glazbenicima. Joe Kaplowitz je pijanist, orguljaš, skladatelj i aranžer, surađivao je s poznatim američkim blues i jazz glazbenicima. Projekt #OdSobeDoSobe započeli su Unison – Hrvatski glazbeni savez i Večernji list, a podršku su dali i drugi medijski partneri tako da Joea i Lelu Kaplowitz kao i ostale glazbenike možete pogledati i u emisiji POPROCK.HR na HTV-u, zatim na CMC televiziji, te na portalima Mixer.hr , Popmix.hr , Sesvete danas , Zagreb.info i Karlovački.hr . Projektu su se priključile i lokalne tv postaje TrendTv iz Karlovca, Televizija Šibenik i zagrebačka Z1 televizija .

Osnivači UNISONA – HRVATSKOG GLAZBENOG SAVEZA su: HDS – Hrvatsko društvo skladatelja, HGU – Hrvatska glazbena unija, HUIG – Hrvatska udruga istaknutih glazbenika, HUOKU – Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika i HUZIP – Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava.