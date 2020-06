OdSobeDoSobe: Ne propustite svirku Pavla Miljenovića i Roka Vuškovića

Hrvatski glazbenici učinili su puno za „stanje uma“ svih nas za vrijeme pandemije COVID-19. Svakodnevne svirke iz njihovih dnevnih boraka činile su nam dane veselijima i lakšima, a oni nastavljaju dalje sa svojim izvedbama samo za nas, iako se društveni, pa tako i glazbeni život malo pomalo vraćaju „u normalu“.

Danas u 18 sati nam pjevaju Pavle Miljenović i Roko Vušković! Pavle Miljenović iznimno je talentirani jazz gitarist koji je krajem prošle godine objavio svoj drugi album pod nazivom “Upper Structures” na kojem se nalazi osam Miljenovićevih autorskih kompozicija. Pavle nam izvodi pjesmu Nothing Compares To You. Roko Vušković hvaljeni je saksofonist i kantautor koji je izveo tri svoje pjesme – Još jednom, Ni u snovima & Ima boljih. Sve izvedbe svih ovotjednih izvođača možete pogledati u 18h na YouTube kanalu Unisona ili na webu Večernjeg lista.

Projekt #OdSobeDoSobe započeli su Unison – Hrvatski glazbeni savez i Večernji list, a podršku su dali i drugi medijski partneri tako da Dunju Knebl, Pavla Miljenovića i Roka Vuškovića, kao i ostale glazbenike možete pogledati i u emisiji POPROCK.HR na HTV-u, zatim na CMC televiziji, te na portalima Mixer.hr , Popmix.hr , Sesvete danas , Zagreb.info i Karlovački.hr . Projektu su se priključile i lokalne tv postaje TrendTv iz Karlovca, Televizija Šibenik i zagrebačka Z1 televizija . Osnivači UNISONA – HRVATSKOG GLAZBENOG SAVEZA su: HDS – Hrvatsko društvo skladatelja, HGU – Hrvatska glazbena unija, HUIG – Hrvatska udruga istaknutih glazbenika, HUOKU – Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika i HUZIP – Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava.