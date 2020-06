Ove navike mentalno jakih ljudi u karanteni mogu vam pomoći da se lakše nosite s problemima

Posljednjih mjeseci svi se polako navikavamo na neki novi život koji je posljedica širenja koronavirusa. Tuguje se za starim navikama, a stres koji se odnosi na pandemiju i fizičko distanciranje može rezultirati brojnim negativnim osjećajima i izazvati depresiju, tjeskobu i posttraumatski stresni poremećaj, prenosi Psychology Today.



Znanstvenici su proučavali kako se mentalno jaki ljudi mogu ponašati u teškim iskustva. Jaki i otporni mogu s vremenom pokazati posttraumatični rast nasuprot posttraumatskim simptomima stresa. Posttraumatski rast shvaća se kao pozitivne psihološke promjene koje proizlaze iz traumatičnih i vrlo stresnih iskustava.



Većina zna da je jako bitno vježbati, povezivati se s ljudima i stvoriti svakodnevne navike, no u tekstu donosimo kako se ponašaju mentalno jaki ljudi što vam može pomoći ne samo sada već i u rješavanju nekih drugih problema s kojima se susrećete.



Ograničavaju vijesti i medijsku izloženost

Istraživanje tvrdi da postoje dva glavna indikatora kako će osoba reagirati u krizi. Prvo je koliko su bili ranjivi u vlastitom životu prije krize, a drugo je koliko vijesti su pogledali i pročitali za vrijeme krize. Kronično izlaganje vijestima može stvoriti neuobičajene traume i PTSP. Izloženost medija i ciklus vijesti 24/7 mogu aktivirati odgovore 'borbe ili bijega' što može dovesti do traumatičnog stresa. Mentalno jaki ljudi ograničavaju izloženost vijestima, odabiru pouzdane i odgovorne medije.



Oni prihvaćaju svoje osjećaje kao normalne

Mentalno jaki ljudi prihvaćaju svoje osjećaje kao normalne. Takva osoba razumije da su osjećaji poput straha, tjeskobe, beznađa, bijesa i tuge normalni.



Pažljivo biraju vođe koje slijede i s kojima se druže

Slijede one koji pokazuju zdrave liderske vještine i mentalno zdravlje. Zbunjujuće je i psihološki štetno gledati lidere koji javno argumentiraju i krivo prikazuju činjenice i istraživanja. Predlaže se odabir jednog ili dva pouzdana izvora (npr. Nacionalni krizni stožer). Kada su u pitanju tiskani mediji preporuča se odabir jednog pouzdanog izvora s obzirom da tijekom pandemije nema drastičnih promjena iz sata u sat. Također, razumiju toksične ljude i njihovo ponašanje i ograničavaju vrijeme s njima. Ponašanja poput ogovaranja, kroničnog laganja, zahtjevnosti, egocentričnosti, prilično su negativna. Uklanjanje toksične energije je od vitalne važnosti za vrijeme karantene.



Ograničavaju društvene medije i izloženost

Oni razumiju kako djeluju društvene mreže, stoga ograničavaju izloženost njima. Znaju da su platforme poput Facebooka neslužbeni kanali vijesti i isporučuju vijesti prilagođene vama (neke od njih su lažne) na temelju vašeg ponašanja. Algoritmi se upotrebljavaju za vijest koju ćete najvjerojatnije konzumirati i vijest koja je nagnuta prema vašim željama. To povećava pristranost i sklonost pokretanju glasina koje povećavaju nevolju.

Oni pokazuju samoosjećanje zbog nedostatka produktivnosti

Važno je razumjeti da su nedostatak fokusa i koncentracije uobičajeni za ovo vrijeme. Dr. sc. Abraham Maslow koristio je svoju 'Maslowevu hijerarhiju potreba' kako bi opisao faze kroz koje moramo proći da bismo postigli visoke razine samoaktualizacije i kreativnosti. Ideja je da nismo u stanju doći do viših nivoa piramide bez snažnih temelja. Tijekom pandemije, većina nas je privremeno smještena u prve dvije razine piramide; fiziološke potrebe i sigurnost. Mentalno jaki ljudi shvaćaju da kad se njihove fiziološke i sigurnosne potrebe osjećaju ugroženo - poput pandemije - ne vrše pritisak na sebe.



Fokusiraju se na činjenice

Prema dr. sc. Marsha Linehan svi imamo tri stanja uma: emocionalni um, racionalan i mudar um. Naš emocionalni um je mjesto gdje vladaju emocionalne izjave; racionalni um, gdje prevladavaju činjenice i logika; a naš mudri um je spoj između to dvoje.



Meditiraju

Prednosti meditacije uključuju smanjenje anksioznosti, smanjeni stres, povećani raspon pozornosti, smanjenu depresiju i poboljšano emocionalno zdravlje i dobrobit. Mnoga istraživanja su otkrila da se dugoročni meditatori mogu brže vratiti na početnu vrijednost (stanje smirenosti) u odnosu na ne meditatore nakon izlaganja stresnim podražajima.



Usredotočeni su na sebe

Oni vode brigu o sebi i pokušavaju biti fleksibilni s novim rutinama. Kako su mnoge teretane zatvorene, mogu birati druge mogućnosti vježbanja, poput trčanja, šetnje, vožnje biciklom i joge, a sve to poštivajući mjere socijalnog distanciranja. Oni daju prednost stvarima koje će im pomoći kroz pandemiju, poput podizanja raspoloženja smijehom i povezivanja s obitelji i prijateljima, zajedno s odmorom.



Znaju svoje potrebe: introvert i ekstravert

Oni koji su introvertirani usredotočeni su na unutarnja stanja bića i mala okupljanja. Introverti se često osjećaju iscrpljeno nakon većeg druženja i trebaju napuniti energiju u samoći. Suprotno tome, ekstraverti dobivaju energiju od drugih ljudi i uživaju u mnogim društvenim aktivnostima. Introverti shvaćaju da mogu imati potrebu za virtualnim povezivanjem koristeći Facetime, Zoom, Skype i slično, ali to mogu učiniti u malim skupinama za razliku od ekstroverta. Obje osobe mogu imati različite potrebe za promicanjem blagostanja.