Znate li da se blagdan Svih svetih nije uvijek slavio 1. studenog? Sve je promijenio jedan papa

Sesvete, Sisvete ili Svi sveti. Bez obzira kako se naziva u različitim dijelovima zemlje, riječ je o jednom od najvažnijih katoličkih blagdana i praznika u Hrvatskoj. Pripremajući se za obilazak posljednjih počivališta dragih ljudi koji više nisu s nama, obično se ne sjetimo zapitati zbog čega se spomenuti blagdan obilježava baš 1. studenog. Odgovor leži u povijesti Crkve.

Blagdan Svih svetih nastao je kao proširenje ranokršćanskog spomena na mučenike. U doba progona, imena mučenika bilježila su se u kalendarima, no broj svjedoka vjere ubrzo je nadmašio mogućnost pojedinačnih spomendana. Zato se s vremenom počinje slaviti zajednički dan 'svih svetih', a pritom se misli ne samo na kanonizirane svece, nego i one 'poznate Bogu'. Povijesni zapisi otkrivaju kako se taj blagdan slavio već u 4. stoljeću u Antiohiji, i to sredinom godine, prve nedjelje nakon blagdana Duhova. U istočnim crkvama taj se datum i danas obilježava kao spomen na preminule.

Presudan korak za blagdan Svih svetih kakav poznajemo danas učinio je papa Grgur III. u 8. stoljeću, posvetivši 1. studenoga oratorij u bazilici sv. Petra svim svecima. Na pomicanje blagdana dijelom se odlučio i zbog toga da bi se on poklopio s drevnim keltskim blagdanom Samhainom, koji je označavao početak nove godine. Stoljeće kasnije, papa Grgur IV. datum je proširio na čitavu Zapadnu Crkvu.

Teološki naglasak Svih svetih jest 'zajedništvo svetih' i zahvalnost za ljude kroz koje je zasjala Božja milost te poticaj da se živi kršćanski poziv u svakodnevnici. Zato je 1. studenoga u mnogim katoličkim zemljama, pa i u Hrvatskoj, državni blagdan i svetkovina.

Dan poslije, 2. studenoga, Crkva pak slavi Dušni dan ili Spomen svih vjernih mrtvih. Utemeljio ga je 998. godine benediktinski opat, sveti Odilo iz Clunyja, odredivši da se dan nakon Svih svetih posebno moli za pokojne. Običaj se brzo proširio iz benediktinske obitelji na cijelu Crkvu. Dušni dan nije tužna suprotnost svetkovini, nego njezin drugi korak: ako Svi sveti gledaju na cilj, Dušni dan gleda na put, na one koji, prema katoličkom nauku o čistilištu, prolaze pročišćenje ljubavlju. Zato se služe mise za pokojne, polaže cvijeće i pale svijeće na grobovima, sve kao znak sjećanja, nade i zajedništva koje ne prestaje smrću.