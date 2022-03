'Znam da mi suprug laže o drugim ženama, ali kad god ga nešto pitam, naljuti se!'

Više ni ne brojim koliko me puta suprug prevario od kad smo u braku i svaki mi je put lagao o tome. Ja imam 30 godina, on 32 godine i zajedno smo šest godina, napisala je jedna žena psihoterapeutkinji i seks savjetnici Deidre.

Osim o drugim ženama on, kaže, laže i o svemu drugome; i to dokle god ga se ne ulovi u laži. Do sad mu je uvijek opraštala i vraćala mu se, najviše zato što je kronično bolesna, a imaju i dvoje djece s posebnim potrebama pa treba njegovu pomoć.

- Ako pokušam razgovarati s njim o njegovim lažima, on će ionako samo izbjegavati reći istinu i na kraju se naljutiti na mene - požalila se.

- Čak i ako vam djeca još nisu ništa rekla, oni osjećaju napetost između vas dvoje. Iako ste već pokušavali razgovarati sa suprugom, trebate odabrati neki trenutak i pokušati ponovo, kako bi shvatio koliko ste očajni. Pokušajte ipak ostati mirni da razgovor ne prijeđe u svađu, no zajedno utvrdite koje promjene trebate oboje poduzeti kako biste svoju vezu vratili na pravi put, ako to oboje želite.

"Ako ne, možete naravno zaključiti i da je vrijeme da se raziđete", odgovorila joj je stručnjakinja.

