Ženu kritizirali zbog neobične osvete bivšem: ‘Rekao je da sam preružna da nađem nekog drugog’

Mnogi ljudi traže osvetu nakon što im bivši ili bivša povrijede osjećaje. Međutim, jedna je žena nazvana 'besramnom' zbog svoje osvetničke taktike nakon što ju je bivši muž nazvao 'ružnom'.

Žena je na Twitteru, pod korisničkim imenom @Fesshole, podijelila svoju priču o osveti bivšem mužu – i od tada je postala viralna, piše Daily Star.

Vaš horoskopski znak otkriva kakvi ste u vezama:

- Moj bivši muž me varao pa sam se odlučila razvesti od njega. No, kad smo se razvodili, rekao mi je da sam previše ružna da bih našla nekog drugog i da ću biti sama do kraja života. Sljedećeg dana spavala s jednim od njegovih prijatelja, a dan poslije sam spavala s njegovim drugim prijateljem - napisala je u objavi.

Njezin tweet je u samo jednom danu prikupio impresivnih 4 milijuna pregleda i gomilu komentara korisnika.

- Njegovi prijatelji mu nisu lojalni, ali pošteno je da mu se to dogodilo kada je bio tako bezobrazan. Sada se sigurno osjeća grozno i to je zasluženo - napisala je jedna korisnica.

"Muški prijatelji uvijek pokažu svoje pravo lice nakon prekida. Ako ih odbiješ, oni tvrde da su samo provjeravali hoćeš li to učiniti - komentirala je druga korisnica, a treći korisnik je dodao: "Nisu mu bili prijatelji ako su to učinili, pogotovo par dana nakon prekida."

No, neki su korisnici osudili ženin postupak, nazvavši je 'besramnom'.

- Koliko god on bio loša osoba zbog onoga što ti je rekao, nisi to trebala učiniti - glasio je jedan komentar.

- Kako si mogla samo tako spavati s dva njegova prijatelja u dva dana? Užasno! - pisalo je u drugom komentaru.