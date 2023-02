Psihologinja podijelila tri trika koja otkrivaju je li netko zaljubljen u vas

Jeste li se ikad pitali je li neka osoba zaljubljena u vas i znate li prepoznati znakove koji na to upućuju? Jedna psihologinja odlučila vam je olakšati život i otkrila tri trika za koja kaže da će otkriti ako je netko zaljubljen u vas, prenosi Daily Mail.

Francesca, koja živi u SAD-u, ali je porijeklom iz Rumunjske, studirala je psihologiju na Sveučilištu City u Londonu. Sada je stekla viralnu slavu dijeljenjem psiholoških savjeta sa svojih 1,2 milijuna pratitelja na TikToku. U svom najnovijem videu, Francesca je dala samcima popis savjeta koji će im pomoći da shvate sviđaju li se nekome. U videu, Francesca objašnjava zašto vam sve, od nečijeg stila slanja poruka do pozadine vaših slika, može pomoći otkriti osjećaje druge osobe prema vama.

1. Stil slanja poruke može vam otkriti sviđate li se nekome

Kao prvi savjet, Francesca otkriva da vam način na koji osoba šalje poruke može pomoći da bolje razumijete njezine namjere. „Oni nesvjesno usklađuju svoj stil slanja poruka s vašim“, rekla je prije nego što je objasnila zašto su poruke toliko važne u početnim fazama ljubavne veze. Ako je netko zaljubljen u vas, stalno vas pokušava impresionirati. Kako bi vam se svidjeli, odražavat će vaše ponašanje i, što je još važnije, način na koji šaljete poruke. Nastavila je: „Na primjer, ako napišu dugačak odlomak s puno emotikona, probajte suprotan stil slanja poruka, pišite kratke rečenice bez emotikona. Ako to odražavaju, to znači da im se sviđate“. Psihologinja je objasnila da će pokušati ponoviti vaš stil kako bi vam pokazali koliko imate zajedničkog. Dakle, sljedeći put kad primite SMS od drage vam osobe, obratite pozornost na vrste poruka koje šalje ako želite saznati njihove prave osjećaje.

2. Bacite se na planiranje! Recite nekome da imate nešto rezervirano za vas dvoje mjesecima unaprijed i gledajte njegovu reakciju

Sljedeći savjet koji je psihologinja podijelila može se činiti pomalo ekstremnim, no Francesca se kune da će vam pomoći da shvatite je li netko zaljubljen u vas. Ovaj trik zahtijeva malo planiranja jer ih morate natjerati da povjeruju da ste planirali nešto za vas dvoje mjesecima unaprijed. Međutim, možda biste trebali provjeriti poznajete li nekoga vrlo dobro prije nego što ga isprobate. „Recite da ste rezervirali nešto za vas dvoje za šest mjeseci, ali imate 24 sata da to otkažete. Ako se čine uznemirenima i žele da otkažete, to znači da ne vide budućnost s vama“, objasnila je. Ovaj je trik ključ za saznanje kako se netko osjeća, ali samo pripazite da ne budete prenapadni ako imate posla s osobom koju ste tek upoznali.

3. Fotografija vrijedi tisuću riječi! Objavite svoju sliku s čudnom pozadinom

Njezin posljednji savjet bio je objaviti svoju sliku. No, nije dovoljan bilo koji selfie, rekla je Francesca. Ona predlaže da objavite fotografiju s neobičnom pozadinom kako bi privukli pozornost. Objašnjava - ako netko primijeti nešto čudno na vašoj fotografiji, znači da mu se sviđate. Neobične stvari u pozadini mogu biti emotikoni ili neki tekst.

