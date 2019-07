Ženu iznenadio potez bliske prijateljice: Pozvala nas je na ljetovanje, ali ovo nismo očekivali

Vrijeme je ljetovanja i mnogi se osjećaju sretno ako imaju nešto svoje gdje mogu ljetovati ili imaju bliske prijatelje koji će ih rado ugostiti besplatno.

No, jedna Britanka, majka dvoje djece, jako se razočarala u svoju blisku prijateljicu koja živi u Italiji. Naime, nekoliko godina zaredom prijateljica je poziva da dođe k njoj u posjet i spoji ugodno s korisnim. Ipak, nije sve tako lijepo kako zvuči.

Na poznatom britanskom forumu Mumsnet spomenuta je majka upitala korisnike te mreže ima li pravo što se osjeća ljutito nakon što je isplanirala posjet Italiji i prijateljici u trajanju pet noći, a prijateljica je odlučila naplatiti joj taj boravak u njezinu domu u iznosu od £800, što je u protuvrijednosti oko 6600 kn.

Osim toga, obitelj bi trebala platiti dodatan iznos za hranu tijekom njihova boravka kod prijateljice u južnoj Italiji.

"Jako sam razočarana jer ovo nije poziv u goste, ovo je plaćeno ljetovanje i to po cijeni koju zaista ne možemo sebi priuštiti. Da je zatražila 100 funti (op.a. oko 800 kn) po osobi plus hrana to bismo još i mogli platiti, ali ovo je previše."

Žena je upitala ostale korisnice foruma Mumsneta što one misle je li zatraženi iznos previše za petodnevno ljetovanje njene obitelji kod prijateljice i njene obitelji. Navela je i kako ne može spavati od stresa i razmišljanja gdje je svoju prijateljicu shvatila pogrešno nakon poziva i dogovora oko njihova dolaska u Italiju.

"Najmanje dvaput godišnje nas poziva da ih dođemo posjetiti. Kada imate kuću s bazenom i lijepo mjesto za život, jasno mi je da je naporno stalno imati neke goste i ponudila bih im neki iznos za troškove, ali nisam očekivala toliko visoku cijenu."

Naglasila je i da njen suprug, nakon što je čuo koliko je novca njena prijateljica i kuma njene kćeri zatražila, jako ljutit i žali što nisu isplanirali svoje ljetovanje negdje drugdje.

Jedna od korisnica foruma navela je kako vjerojatno njezina prijateljica ne želi da dođu kod njih na ljetovanje, a poziva je iz pristojnosti te je zatražila visok iznos kako bi ih odbila u namjeri da zaista i dođu.

