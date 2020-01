Čuvajte zdravlje

Žene, poslije seksa odmah biste trebale do toaleta! Evo i zašto

Žene su vjerojatno nekada čule da bi trebale urinirati nakon seksa. No s obzirom na to da vjerojatno ne želite odmah trčati u kupaonicu, možda će vas zanimati je li to zaista obavezno?