Žena strahuje da će ostati bez omiljenog psića: 'Bojim se da mi policija ne zakuca na vrata'

Mlada je žena zatražila savjet Reddit zajednice nakon žestokog obiteljskog sukoba oko psa svoje tete. U anonimnoj objavi opisala je kako je neočekivano postala vlasnica psa i zašto ga odbija vratiti. 'Moja teta godinama me koristila kao besplatnu čuvalicu za svog malog psa', piše ona. Prema njezinim riječima, životinja je godinama bila zanemarivana, bez pravilnih obroka, igračaka ili veterinarske skrbi, prenosi People.

Prekretnica je nastupila u kolovozu 2024. 'Teta je ostala bez privremenog smještaja i morala sam voziti dva sata usred noći kako bih preuzela psa prije nego što ga ostavi u azilu', piše autorica. Tada je, dodaje, teti jasno rekla: 'Ako ga pokupim, nećeš ga više dobiti natrag, ja ću ga preuzeti.' Kaže da je teta to potvrdila porukom.

Danas pas, imenom Vik, živi sretno i zdravo. 'Vik je stariji mješanac čivave koji danas ima igračke, topli krevet, mlađeg psećeg brata i redovite veterinarske preglede', ponosno navodi autorica objave. No, unatoč nestabilnoj tetinoj situaciji, sukob se ponovno rasplamsao. 'Teta još nema stalni dom i upravo se po sudovima bori s mojom majkom oko skrbništva nad bakom oboljelom od demencije', dodaje autorica, koja u međuvremenu skrbi i za baku i za svoje pse. U zadnje vrijeme, kaže, teta sve agresivnije traži da vrati psa. 'Počela me uznemiravati porukama, prijeteći da će zvati policiju jer sam joj ukrala psa', otkriva. No, autorica objašnjava da je već poduzela pravne korake. 'Budući da Vik nije imao mikročip, prijavila sam ga kao lutalicu i registrirala na svoje ime', piše, smatrajući da ga teta nikada nije službeno ni posjedovala.

Ipak, priznaje da je tetina prijetnja plaši. 'Bojim se da ga ne pokuša nasilno uzeti i nisam sigurna ima li ona ikakvo pravo na njega', priznaje. Pokušaji dogovora o povremenim posjetima nisu uspjeli. 'Ne želi slušati moje prijedloge i stalno govori da kradem psića od svog malenog rođaka, koji je navodno očajan', dodaje. Autorica naglašava da je njezina odluka donesena radi Vikove dobrobiti. 'Ne želim ga vratiti u to strašno okruženje. Ostaje kod mene', odlučno piše, zaključujući objavu pitanjem: 'Jesam li ja negativac?'

Čitatelji su joj brzo dali podršku, uvjeravajući je da je postupila ispravno. Jedan je kratko napisao: 'Nisi kriva. Pošalji joj pismo zabrane uznemiravanja, prestat će. Ako ne prestane, prijavi policiji.' Drugi su savjetovali da nikako ne blokira tetu: 'Sve poruke i pozive čuvaj kao dokaz.' Iako je autorica, kako sama kaže, poznata po tome da ostaje neutralna u svim obiteljskim dramama i želi se usredotočiti na skrb o baki, njezin prioritet ostaje Vik i njegova sigurnost, bez obzira na obiteljski pritisak i moguće posljedice, zaključuje.