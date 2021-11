Žena se požalila: 'Svekrva odbija mojem djetetu dati mlijeko koje izdojim, a suprug je podržava'

Jedna se anonimna mama nedavno na Redditu požalila kako suprug i njegova mama stalno proturječi njenim majčinskim odlukama. Napisala je tako da svoju šestomjesečnu kćer isključivo doji, ali kad je čuva svekrva malena ne dobije mamino izdojeno mlijeko jer joj ga baka ne želi dati, a sin je u tome podržava.

Baka je, ispričala je žena, jako tradicionalna ali i nekonvencionalna, puna čudnih ideja i suludih teorija o svemu, pa tako i o majčinom mlijeku.

- U lice mi je rekla da je majčino mlijeko prljavo jer majke koje se seksaju zagađuju vlastito tijelo - napisala je frustrirana mama koja ističe i da se nikad nije sviđala svojoj svekrvi, ali se od početka nastojala s njom slagati.

Razbijen mit povezan s dojenjem... Ovo je dobro znati

- Najgore je to što kad ona tako nešto kaže, suprug samo spusti pogled i zašuti - rekla je, a baka kad ostane sama kod njih iz hladnjaka izvadi njeno izdojeno mlijeko i baci ga.

Zbog svega toga nedavno je, kaže, angažirala dadilju da ostaje s malenom kad njih nema, no to je u obitelji izazvalo dodatne napetosti između nje i supruga koji su se danima svađali oko toga treba li im dadilja, pa i između nje i svekrve koju je to povrijedilo..

Suprug je, dodaje, na strani svoje mame i kaže da 'ne misli da je to što djevojčina ne dobije majčino mlijeko velika stvar'...

- Zar ne bi hranjenje bebe trebao prvenstveno biti moj izbor, posebno jer ne tražim ništa nelogično?! - pitala je mama u svojoj objavi i dodala da joj se čini da im se zbog svega toga obitelj 'raspada', te da iako je uzrujana brine i je li nepravedna prema svekrvi.

- Jedina osoba koja vam razdvaja obitelj je žena koja te naziva prljavom. Nemojte to prihvaćati! - napisala je jedna korisnica dodajući i da bi suprug što prije trebao pokazati da je na strani svoje žene.

- Bojim se da imate puno veće probleme od mlijeka jer vam svekrva ima seksističke i mizogine stavove kojima će jednog dana početi utjecati i na vašu kćer - upozorila ju je druga.

Postavili skrivene kamere u vrtiću: Pogledajte odgojne metode ovih 'teta'