Žena ostala šokirana kad joj je svekrva vratila rođendanske darove: 'Rekla je da su prejeftini'

Jedna je žena na Redditu podijelila svoje negativno iskustvo sa svekrvom. Naime, svekrva joj je vratila rođendanske poklone koje joj je poklonila tvrdeći da ih ne želi jer izgledaju jeftino. Ova se žena, koja se u međuvremenu rastala od supruga, prisjetila se da je kupila nakit i šal za svoju svekrvu, ali ubrzo joj je sve vraćeno, a rođak je rekao da joj to neće koristiti, prenosi Mirror.

Tvrdi da su se ona i suprugova majka rijetko viđale tijekom veze s njezinim bivšim suprugom, no svejedno je ostala zaprepaštena ponašanjem svoje svekrve oko ovih darova. Napomenula je kako je ubuduće odbijala bilo što kupovati za suprugovu stranu obitelji. Objasnila je: "Bio joj je rođendan pa sam joj kupila nekoliko darova u lokalnom outletu, uključujući ogrlicu, šal i narukvicu. Kupila sam i slatke naušnice na sajmu rukotvorina. Potrošila sam isti iznos kao i uvijek, oko 30 funti (otprilike 34 eura) i sve zamotala. Otvorila ih je na svojoj zabavi i činila se zadovoljna".

No, nekoliko dana kasnije bila je šokirana kada joj je sve vraćeno, a rodbina je rekla da joj darovi neće koristiti. "Rekla je da ne može nositi ništa osim srebra ili zlata (laž, nosila je nakit koji nije bio izrađen od plemenitih metala, uključujući prethodne darove koje sam joj kupila)", objasnila je žena te nastavila: "Postojala je i mala rupa na samom rubu šala. Pošteno, nisam to uočila i pretpostavljam da je to mjesto gdje je bila sigurnosna oznaka u trgovini, ali bila je stvarno malena i nikad se ne bi primijetila. Bila sam zaprepaštena i ispričala sam se zbog rupe i kako je nisam uočila te kako nisam znala za njezin novi stav o nakitu". Svekrva je kasnije rekla ženinom mužu da su darovi jeftini i da trošeći tako malo na njene poklone, žena pokazuje da nema poštovanja prema njoj.

U odgovorima na ovu objavu, mnogi su stali na stranu autorice i rekli da je svekrvina reakcija nerazumna. Jedna je osoba napisala: "To je nepristojno. Ni ja ne bih potrošio ni peni na nju! Svaka čast na tome". Dok je drugi izjavio: "Nadam se da će uživati ​​u svojoj kutiji 'ničega' za rođendan i Božić".

