Žena mu je iz osvete u snu odrezala penis, a on sada otkriva što mu je prvo u tom trenu prošlo kroz glavu

John Bobbitt prošao je kroz najgoru noćnu moru 1993. godine kada se probudio i otkrio da mu je penis odrezan. Ova je nevjerojatna priča šokirala i zaintrigirala američku javnost, a njihovo međusobno prebacivanje odgovornosti za ono što se dogodilo izazvalo je pravu medijsku pomamu, piše LADBible.

John i Lorena Bobbitt (rođena Gallo) upoznali su se 1988. na balu marinaca, dok je on bio u vojsci, i odmah su se zaljubili. Godinu dana kasnije su se vjenčali, pri čemu je John tvrdio da je to učinio pod pritiskom nje i njezine majke zbog isticanja njezine vize, dok je Lorena izjavila da je on bio taj koji je zaprosio. No, njihova sreća nije dugo trajala, a problemi su počeli nakon što su se skrasili u Virginiji 1991. godine, nakon Johnovog odlaska iz marinaca.

John je imao poteškoća s pronalaženjem stalnog posla, dok je Lorena radila kao dadilja i kasnije kozmetičarka. Prema riječima Janne Bisutti, vlasnice kozmetičkog salona gdje je Lorena radila, ona je željela učiniti sve kako bi spasila svoj brak. Tijekom godina, John i Lorena su se često svađali. John se prisjetio kako su se raspravljali o svemu, dok je Lorena tvrdila da ju je prvi put udario samo mjesec dana nakon braka.

John je tvrdio da je Lorena bila nasilna i posesivna, te da ju je samo ‘pokoravao’. Nakon što je Lorena zatrudnjela, bila je sretna, no John je predložio da odgode rođenje djeteta, što je rezultiralo njenim pobačajem, jer je mislila da će je ostaviti ako to ne učini. Njihovi sukobi su eskalirali, a Johnov umirovljeni narednik Kim Chinn otkrio je da su policiji više puta prijavljivali obiteljsko nasilje, uz to da su oboje bili optuženi za nasilje u jednom incidentu.

VEZANI ČLANCI:

Lorena je izjavila da ju je John silovao više puta i prisiljavao na seks, tvrdeći da je osjećala da je zarobljena u toj vezi. John je, s druge strane, poricao te tvrdnje, izjavivši da nikada nije silovao Lorenu.

Oboje su zatražili razvod, a eskalacija sukoba dosegla je vrhunac 22. lipnja 1993. godine. Nakon noći opijanja, John se vratio kući i, prema Loreninim tvrdnjama, silovao ju. John je rekao da je bio iscrpljen i da nije znao što se događa. Lorena je, vjerujući da ju je John silovao, uzela nož iz kuhinje i vratila se u spavaću sobu, gdje mu je odrezala penis.

Nakon što je to učinila, pobjegla je s nožem u jednoj, a Johnovim penisom u drugoj ruci, bacivši ga kroz prozor. Nakon što je nazvala policiju i objasnila što je učinila, John je hitno prebačen u bolnicu, gdje je plastični kirurg dr. David Berman proveo devet i pol sati vraćajući mu penis. Imao je sreće što je policija pronašla njegov penis i stavila ga na led.

John kaže da je spavao kad mu je supruga odrezala penis, a objasnio je i što je prvo napravio kad se probudio užasnut: ‘Ustao sam i krvario sam, pritiskao sam područje kako bi zaustavio krvarenje, a onda sam odmah pomislio da je ovo kao scena iz horor filma. Noćna mora... pretvorena u stvarnost’.

Lorena je uhićena i optužena za zlonamjerno ranjavanje, a mogla je dobiti do 20 godina zatvora ako bi bila proglašena krivom. Izjavila je da nije kriva zbog privremene neuračunljivosti. John je također bio uhićen, optužen za seksualni napad unutar braka, a oboje su se izjasnili da nisu krivi.

VEZANI ČLANCI:

Iako su se njihovi slučajevi odvijali odvojeno, Johnov slučaj nije bio medijski praćen, dok je Lorenino suđenje privuklo veliku pozornost. John je oslobođen optužbi u studenom 1993. godine i svjedočio je na suđenju svoje bivše supruge, gdje je imao problema s odgovaranjem na pitanja o obiteljskom zlostavljanju.

Dana 22. siječnja 1994., porota je proglasila Lorenu Bobbitt nevinom zbog privremene neuračunljivosti, te joj je naloženo da provede pet tjedana u mentalnoj bolnici. Lorena je kasnije izjavila da su oboje bili žrtve tragične situacije, dok je John ostao uvjeren da nije kriv za ništa, smatrajući da je njegova bivša supruga bila pohlepna i sebična.