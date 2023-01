Žena ispričala: ‘Prestala sam piti kontracepcijske pilule i tada sam shvatila da sam gay’

Žena koja je uvijek mislila da je heteroseksualka, tvrdi da joj se seksualnost promijenila otkako je prestala uzimati kontracepcijske pilule. Tessa Bona počela je uzimati pilule kao tinejdžerica kako bi lakše regulirala menstruaciju, a na njima je ostala sljedećih 15 godina. Tvrdi da ju nikada nije seksualno privlačio isti spol i da je izlazila samo s muškarcima, piše NY Post.

Nakon što je prošle godine prekinula s dugogodišnjim dečkom, Tessa je odlučila da je savršeno vrijeme za pauzu od svakodnevnog uzimanja tableta. Kako kaže, tada se sve promijenilo i u roku od tri tjedna osjećala se kao "potpuno druga osoba".

- Nikada me nisu privlačile žene, nisam mislila da je to za mene. No, kada sam prestala uzimati pilule, odjednom se nešto dogodilo. Promjena koju sam osjetila u sebi bila je gotovo trenutna. Osjećala sam se kao potpuno druga osoba, imala sam više energije i bila sam uzbuđena zbog života, a povrh svega, moja seksualnost se mijenjala. Prvi put u životu, žene su me stvarno seksualno privlačile i unutar mjesec dana počela sam izlaziti s njima. Muškarci mi odjednom više uopće nisu bili privlačni - rekla je.

Tessa je rekla da se zainteresirala za prestanak uzimanja tableta nakon što je vidjela viralan TikTok video o iskustvu druge žene. Žena je pričala kako se osjećala jako potišteno, cijelo vrijeme umorno i da jednostavno više nije bila uzbuđena zbog života. Tessa se povezala s tim jer se ona osjećala isto tako.

- Obično sam jako sretna osoba i vrlo optimistična, ali u posljednje tri godine prije nego što sam napunio 30, stvari su se promijenile. Kada sam prošle godine ostala sama, činilo mi se kao stvarno sjajna prilika da isprobam život bez tableta - objasnila je.

Nakon što je izašla na nekoliko spojeva sa ženama, upoznala je svoju sadašnju partnericu Phoebe Chakar (24) nakon što ih je upoznao zajednički prijatelj. Tessa kaže da se osjećala kao da je to ljubav na prvi pogled, a sada, nakon šest mjeseci, kaže da su obje sretnije nego ikad.

- Phoebe je apsolutna ljubav mog života, ne mogu biti sretnija. Potpuno je drugačija dinamika od veze s muškarcem. Ona je moja najbolja prijateljica i volim svaku sekundu koju provedem s njom. Srce mi se slama pri pomisli da se ovo možda nikada ne bi dogodilo da sam još uvijek na pilulama - dodala je.

Iako je Tessa oduvijek mislila da je udati se i imati djecu s muškarcem nešto što želi, kaže da su se sada i njezine želje za budućnošću promijenile.

- U vezama s muškarcima mislila sam da se želim skrasiti, imati djecu i udati se, ali otkad sam prestala s pilulom, kao da mi je mozak puno bistriji. Shvatila sam da to uopće nije ono što želim - zaključila je.

