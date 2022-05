Žena ispričala: 'Parkirala sam na ulici pazeći da nikog ne blokiram, a susjed me izvrijeđao'

Anonimna žena ispričala je kako je svoj automobil tijekom vikenda premjestila s prilaza na cestu jer su kod nje boravile dvije osobe i htjela im je dopustiti da prilaz koriste za svoje aute. Pazila je da nikom ne smeta pa je auto parkirala na ulici nasuprot svoje kuće, gledajući da ne blokira ničiji prilaz. No, njezina pažljivost očito nije uzeta u obzir, jer je njezin novi susjed sada bijesan na nju što je parkirala na ulici ispred njegove kuće, pa joj je rekao da uopće nema poštovanja prema svojim susjedima, piše Mirror.

- Nisam sigurna što misliti o ovome. Auto nije nikome blokirao vožnju ili prilaz, niti je parkiran nepropisno. Susjed mi je samo došao na vrata i počeo me napadati, a da se nije ni predstavio iako smo tek doselili. Nije nas tražio da pomaknemo auto niti nam objasnio zašto mu toliko smeta, samo nas je izvrijeđao - napisala je u svojoj objavi na Mumsnetu.

Nije, kaže, učinila ništa loše i legalno je parkirati na cesti sve dok nikome ne blokirate prilaz s čime se i on složio, ali je onda dodao da je 'jednostavno trebala shvatiti da će njega to uznemiriti'. Kad mu se ispričala i ponudila mu da premjesti auto, on je i dalje nastavljao gunđati, a na kraju joj je samo sarkastično poželio dobrodošlicu u susjedstvo.

- Jesam li ja nerazumna? Je li nepristojno parkirati ispred nečije kuće iako auto nikome ne može smetati? Ne mogu prestati razmišljati o tome! - nastavila je u svojoj objavi.

Korisnici Mumsneta ohrabrili su ženu da ostavi automobil parkiran gdje ga je i stavila, jer nema nikakvog razloga da ga makne od tamo, a savjetovali su joj i da se suprotstavi svom susjedu.

- Jednom sam imala slične susjede i bilo je jako naporno. Većina ih je bila u mirovini pa očito nisu imali što raditi osim promatrati tko što radi u susjedstvu, a sve na cesti vidjeli su kao prekršaj. Budi pristojna, ali ne obaziri se na takve - savjetovala joj je jedna korisnica.

