Žena ispričala: 'Zaručnik ima tetovirano ime svoje bivše žene i želim da ga ukloni, no njemu ne smeta'

Jedna žena podijelila je na Mumsnetu kako joj jako smeta tetovaža njezinog partnera, jer ima istetovirana imena bivše žene i njezine djece. Zaista želi da njezin zaručnik ukloni tu tetovažu jer joj je teško gledati ju.

Kako piše Mirror, objasnila je da je tetovaža bila njegov vjenčani poklon bivšoj, no razveli su se nakon pet godina. Oni sada su zajedno već tri godine, ali on i dalje ima tu tetovažu, te ne govori o uklanjanju.

- Kada je moj zaručnik imao 19 godina, oženio se 30-godišnjakinjom koja je imala dvoje vlastite djece. Kao vjenčani dar za nju, istetovirao je na leđima ime nje i njezine djece. Od razvoda ih nije vidio niti razgovarao s njima, zadnje smo čuli da su se preselili u inozemstvo. No, on se ponaša kao da mu ta tetovaža uopće ne smeta i ne obraća pažnju na nju - napisala je žena u objavi.

Rekla je i da mu je već nekoliko puta spomenula tetovažu, ali on na to uzvrati da ju ima toliko dugo da i zaboravi na nju, a i da mu ne smeta jer ju ne vidi. Pitala ga je i je li ikada razmišljao o tome da to ukloni ili prekrije, na što je on odgovorio da bi te novce radije potrošio na njih, vjenčanje ili neki odmor.

- Sigurna sam da bi učinio nešto u vezi toga kada bih mu rekla da mi smeta, no prije nego što kažem nešto konkretno, htjela sam provjeriti jesam li nerazumna. Znam da je njegovo tijelo i da je to njegov izbor, ali ponekad je zaista teško to gledati, a i bilo je neugodno objašnjavati mojoj obitelji na odmoru prošle godine - nastavila je.

Objava je izazvala žestoku raspravu među korisnicima, pa su tako neki mislili da žena previše želi kontrolirati, a drugi su smatrali da ima pravo pitati.

- Možete ga pitati, ali ako on to ne želi onda to trebate poštivati - napisao je jedan korisnik.

"Ni meni se to ne bi svidjelo, ali sudeći po tome da ste ga već pitali za to i da je rekao da mu ne smeta, morat ćete se pomiriti s tim", komentirala je druga korisnica, a treća je dodala: "Mislim da se nitko zapravo ne bi htio vidjeti svog partnera s tetovažom imena bivše žene ili djevojke. Ne radi se o ljubomori, ali glupo je to zadržati."

