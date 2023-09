Želite uštedjeti na kupnji namirnica? Napravite ovi jednu stvar prije odlaska u dućan!

Zamislite ovo: pregledavate redove svog lokalnog supermarketa i dodajete u košaru pakiranje keksa ili nasumično odabranu pizzu koju još niste probali. Kada dođete do blagajne, vaša kupnja hrane je nekako došla do stotinjak eura. Ako se čini da je to redovita pojava, možda biste trebali isprobati relativno jednostavan trik koji bi vam dugoročno mogao uštedjeti stotine eura, piše Huffpost.

Stručnjak za uštedu novca Richard Price iz internetskog supermarketa Britsuperstore kaže da bi jednostavnim činom izrade popisa za kupovinu prije odlaska u supermarket mogli uštedjeti velike novce s vremenom. To je zato što osigurava da kupujete samo ono što vam je potrebno i smanjuje impulzivne kupnje. Richard Price procjenjuje da posjedovanje popisa za kupnju smanjuje impulzivne kupnje za oko 20% pri svakoj kupnji. Pod pretpostavkom da svaki mjesec potrošite oko 200 eura na kupnju hrane, izrada popisa za kupovinu mogla bi vam uštedjeti oko 550 eura godišnje, kaže Price.

Kako sastaviti svoj popis za kupovinu: Stručnjak za uštedu novca dijeli svoje najbolje savjete za usavršavanje tjednog popisa za kupovinu kako ne biste prekoračili budžet.

1. Napravite inventuru: Prije nego što napravite popis za kupovinu, provjerite svoju smočnicu (ili ormare), hladnjak i zamrzivač kako biste vidjeli koje artikle već imate. To vam pomaže da izbjegnete kupnju duplikata.

2. Planirajte svoje obroke: Odlučite obroke koje ćete pripremati za sljedeći tjedan i držite se toga. To uključuje doručak, ručak, večeru i međuobroke.

3. Prvo navedite bitne stvari: Započnite popisom osnovnih stvari koje su vam potrebne za planirane obroke i svakodnevnu upotrebu. Dajte prednost svježim proizvodima, proteinima, žitaricama i osnovnim namirnicama.

4. Stvorite kategorije: Organizirajte svoj popis za kupnju u kategorije na temelju izgleda trgovine. Uobičajene kategorije uključuju namirnice, mliječne proizvode, meso, konzerviranu robu, pekarske proizvode i predmete za kućanstvo. To olakšava brzo i učinkovito označavanje svega što vam treba s popisa, bez potrebe da jurite do i od različitih prolaza. Ako trebate neprehrambene artikle poput sredstava za čišćenje, toaletnih potrepština ili hrane za kućne ljubimce, ne zaboravite ih dodati na svoj popis.

5. Odredite proračun: Odredite proračun za svoj shopping izlet i pokušajte ga se pridržavati. Imati proračun na umu pomaže vam da napravite svjestan izbor.

6. Koristite tehnologiju: Razmislite o korištenju aplikacija za popise za kupnju ili digitalnih alata za bilježenje na pametnom telefonu za izradu i upravljanje popisom. Mnoge aplikacije također nude značajke kao što su sinkronizacija s članovima obitelji i provjeravanje artikala dok kupujete.

7. Pregledajte i revidirajte: Povremeno pregledajte svoj popis za kupovinu i prilagodite ga na temelju promjene planova obroka, zaliha u smočnici ili preferencija.

