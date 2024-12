Želite se zauvijek riješiti cigareta? Doktor otkrio jedno pitanje koje uvijek 'pali'!

Svi znamo da je pušenje štetno, no za mnoge odbacivanje cigareta može biti izazovno. Stoga je liječnik Mike Litrel na TikToku objavio svoje savjete za prestanak pušenja te je podijelio jednostavnu strategiju koja bi pušačima mogla pomoći da se ostave te navike u novoj godini, piše Express.

Objasnio je da bi osobe koje puše duže vremena mogle imati veće poteškoće s prestankom, no vjeruje da bi metoda koja uključuje "postepeno smanjenje" mogla biti učinkovita. "Kada me pacijenti pitaju o prestanku pušenja, tada im postavim jednostavno pitanje: 'Koji je najmanji broj cigareta koji možete popušiti dnevno i biti sretni?'. I obično ljudi kažu da popuše kutiju cigareta dnevno, ali da bi mogli biti zadovoljni s 15 cigareta", rekao je Litrel. On im zatim kaže neka ovaj mjesec puše 15 cigareta dnevno, ali ne više od toga.

"Sljedeći mjesec spustiš se na 14, a ako će ovo pratiti godinu dana, više nećeš pušiti ili možeš odlučiti da želiš pušiti jednu ili dvije cigarete dnevno", objasnio je liječnik. Dodao je da, iako bi potpuni prestanak pušenja bio najbolja stvar, to nije uvijek moguće jer neki ljudi "toliko uživaju u pušenju da ne žele potpuno prestati". Za one koji ne žele potpuno prestati sve je u odabiru "sigurnije" opcije, a dr. Litrel često savjetuje svojim pacijentima da pokušaju pušiti samo tri cigarete dnevno.

Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) preporučuje postavljanje "datuma prestanka" za one koji pokušavaju prestati pušiti ovom metodom. "Pokušajte smanjivati broj cigareta koje pušite svaki dan, svaki tjedan i svaka dva tjedna do datuma kada planirate prestati", savjetuje. Ljudima preporučuju i lijekove bez nikotina, vaping ili nikotinske nadomjesne terapije kao načine za ublažavanje žudnje za nikotinom uz smanjenje cigareta koje pušite. Potrebna su samo dva dana da se razina ugljičnog monoksida u vašem tijelu "spusti na razinu nepušača" i godina dana da se prepolovi rizik od srčanog udara.