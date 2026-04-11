Želite prepoloviti rizik od prerane smrti? Liječnici otkrili jednu naviku koja ženama doslovno spašava život!

Neprestano nam se ponavlja ista poruka: ostanite aktivni ako želite živjeti dugo. Ipak, unatoč jasnim i glasnim preporukama, gotovo 50 posto žena u dobi između 45 i 64 godine i dalje je nedovoljno aktivno. U nastojanju da riješe ovaj problem, istraživači sa Sveučilišta u Sydneyu odlučili su dokazati koliko je kontinuirana aktivnost ključna za dugoročno zdravlje, posebno za žene u ovoj dobnoj skupini. Njihovi su nalazi, objavljeni u časopisu PLOS Medicine, potvrdili da održavanje aktivnosti u srednjoj dobi doslovno prepolovljuje rizik od prerane smrti kod žena, prenosi Daily Mail.

Istraživanje, koje je vodio dr. Binh Nguyen iz Centra Charles Perkins Sveučilišta u Sydneyu, pratilo je 11.169 Australki tijekom petnaest godina. Žene, rođene između 1946. i 1951. godine, izvještavale su koliko često ispunjavaju smjernice Svjetske zdravstvene organizacije o najmanje 150 minuta umjerene do snažne tjelesne aktivnosti tjedno, poput brzog hodanja, vožnje bicikla ili plivanja. Zanimljivo je da je tijekom studijskog razdoblja umrlo samo 5,3 posto žena koje su ostale aktivne u usporedbi s 10,4 posto onih koje su ostale neaktivne. To znači da su žene koje su se dosljedno pridržavale smjernica tijekom srednje dobi imale otprilike upola manji rizik od smrti od onih koje to nisu činile.

"Održavanje aktivnosti tijekom srednje dobi može napraviti stvarnu razliku za dugoročno zdravlje žena, a pridržavanje preporučenih razina tjelesne aktivnosti tijekom više godina pomaže u zaštiti od rane smrti", rekao je dr. Nguyen. "Mnoga istraživanja bilježe tjelesnu aktivnost samo u jednoj vremenskoj točki. Prateći žene kroz srednju dob, možemo bolje vidjeti kako su kontinuirana aktivnost ili duga razdoblja neaktivnosti povezani s dugoročnim zdravljem", dodao je, ističući kako ovo istraživanje doprinosi sve većem broju dokaza da aktivan stil života u srednjim godinama pruža važne zdravstvene prednosti.

Iako je tjelesna aktivnost odavno poznata kao zaštitni faktor protiv kroničnih bolesti i prerane smrti, održavanje aktivnosti u srednjoj dobi može biti teže tijekom perimenopauze i menopauze. Tim objašnjava da je to zbog fizičkih promjena koje mogu narušiti razinu energije i otežati redovito vježbanje, što se odražava u visokim stopama neaktivnosti u ovoj dobnoj skupini na nacionalnoj razini. Stručnjaci navode i druge prepreke, poput nedostatka vremena i obiteljskih obveza, koje često sprječavaju žene da se posvete sebi.

Nikad nije kasno za početak

Ostalo je nejasno nudi li početak vježbanja kasnije u srednjoj dobi, primjerice između 55. i 65. godine, istu razinu zaštite kao i cjeloživotna aktivnost. Ipak, stručnjaci se slažu da čak i kasnije usvajanje zdravih navika donosi značajne prednosti. Osobni trener Jason Smith osnovao je svoju tvrtku u Ujedinjenom Kraljevstvu, Fit in Midlife, kako bi potaknuo ljude starije od 40 godina da poboljšaju svoju kondiciju, nakon što je i sam transformirao vlastiti životni stil u 50. godini. Za njega bi na aktivnost u srednjoj dobi trebalo gledati kao na "policu životnog osiguranja".

"Nalazi studije nisu iznenađenje jer dobra kondicija i aktivnost pomažu u prevenciji nekih od glavnih uzroka smrti poput bolesti srca, pomažu svim organima da bolje rade i smanjuju vjerojatnost padova", rekao je pedesetšestogodišnji Jason. "Ne radi se samo o broju godina koje živite, već o kvaliteti života i očuvanju sposobnosti i neovisnosti u sedamdesetima, osamdesetima i devedesetima."

Važan je svaki pokret

Ovi nalazi dolaze nakon što je utvrđeno da prosječno četiri minute povremene snažne tjelesne aktivnosti dnevno mogu gotovo prepoloviti rizik od velikih kardiovaskularnih događaja, poput srčanog udara, za žene srednje dobi koje se ne bave strukturiranim vježbanjem. Profesor Emmanuel Stamatakis, koji je vodio to istraživanje na uzorku od preko 13.000 žena, naglašava važnost kratkih, ali intenzivnih aktivnosti.

"Učiniti kratke nalete snažne tjelesne aktivnosti životnom navikom mogla bi biti obećavajuća opcija za žene koje nisu sklone strukturiranom vježbanju ili ga iz bilo kojeg razloga ne mogu prakticirati", rekao je. "Za početak, to može biti jednostavno poput uključivanja nekoliko minuta aktivnosti tijekom dana, kao što su penjanje stepenicama, nošenje vrećica iz kupovine, hodanje uzbrdo, igranje lovice s djetetom ili kućnim ljubimcem ili brzi, snažni hod."