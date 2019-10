'Zbog svojeg nespuštenog testisa nikada nisam imao djevojku, a ne mogu ni raditi'

- Želim znati mogu li dobiti naknadu za invalidnost budući da imam jedan nespušteni testis - želi znati mladić koji se za pomoć obratio Deidre, savjetnici portala The Sun.

Tvrdi kako mu ovo uzrokuje gubitak sna, manjak samopouzdanja i donosi loše samopoštovanje jer mrzi svoje tijelo. Nikada nije imao djevojku jer nema dovoljno hrabrosti razgovarati s njima, a cijela situacija uzrokuje ozbiljnu depresiju zbog ne može ni raditi.

Deidre je mladiću odgovorila kako nema razloga za brigu jer se na njegovim problemima može poraditi.

- Manjak samopouzdanja i depresija su stvarni problemi, a nespušteni testis može se jednostavno riješiti. Upitaj svog liječnika da te uputi na urologa. Brine me to što ti se roditelji nisu pobrinuli za to dok si bio beba. Možda je roditeljsko zanemarivanje uzrok tvojih problema - kazala mu je.

