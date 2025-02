Zbog ovog kreativnog trika nitko u avionu nije sjeo na sjedalo između njih: Ljudi su bili oduševljeni

Putovanje avionom ne donosi mnogo komfora, a dodatni prostor može značiti razliku između ugodnog putovanja i borbe za naslon za ruku. Mnogi se nadaju da će mjesto u sredini ostati prazno radi lakšeg opuštanja. No, često se dogodi da baš netko sjedne između i tu kreće tihi neslužbeni rat za prostor, udobnost i malo privatnosti. Zato se neki odlučuju isprobati različite taktike da bi to mjesto ostalo prazno pa su tako dvije sestre otkrile kreativan trik koji koriste da bi spriječile putnike da zauzmu srednje sjedalo u njihovom redu, piše New York Post.

Haley i Tina Dreher putovale su iz San Francisca zrakoplovom Southwest Airlinesa, koji ima politiku otvorenih sjedala, te su pokušale odvratiti putnike od biranja srednjeg sjedala između njih. Preko Tinine ruke su stavile trenirku i jastuk za vrat da bi izgledalo kao da osoba već sjedi u sjedalu. "Kada kabinsko osoblje kaže da je let 99 posto popunjen", napisala je Haley u opisu videa objavljenom na TikToku. Video je postao viralan te je prikupio više od 27 milijuna pregleda.

U videu su prikazale da je improvizirana lutka "pogrbljena" nad sklopivim stolićem, a Tina je proizvodila zvukove da bi zvučalo da je kao da je putnica na srednjem sjedalu bolesna. "Sjedala nisu bila dodijeljena, pa smo provukli ruku kroz trenirku i koristili jastuk za vrat da bismo se pretvarali da je naš red popunjen. To je bila totalna šala. Ponašali smo se kao da se radi o stvarnoj osobi, zbog čega smo se i mi i naši susjedi nekontrolirano smijali!", rekla je Tina za Storyful.

Mnogi su gledatelji bili impresionirani Tininim zvukovima te su pohvalili njihovu kreativnost. "Zapravo sam mislila da je to prava osoba prije nego što je okrenula ruku", "Kao stjuardesa ove zrakoplovne kompanije, smijala se i pljeskala na vašoj kreativnosti", samo su neki od komentara oduševljenja. Bilo je i onih koji su podijelili svoje trikove kako srednje mjesto sačuvati prazno. "Moj muž i ja ovo radimo. Ne uspostavljamo kontakt očima ni s kim i ne upuštamo se u žustru raspravu sve dok se vrata ne zatvore", napisala je jedna korisnica.