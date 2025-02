Pilot upozorava: Ovu sigurnosnu uputu u avionu svi zanemaruju, a može vam spasiti život

Svatko tko je bar jednom kročio u avion dobro poznaje klasičnu sigurnosnu demonstraciju koju stjuardese izvode prije polijetanja. Spustite masku za kisik, prsluk za spašavanje nalazi se ispod sjedala ispred vas, izlazi u nuždi nalaze se u ovom redu – sve zvuči poznato. Međutim, iako smo svi upoznati s ovim uputama, većina nas ih vjerojatno ne prati baš pažljivo. No, jedan je pilot otkrio da zapravo zanemarujemo jednu od najjednostavnijih, ali ključnih sigurnosnih uputa tijekom demonstracije, piše UNILAD

U videu podijeljenom na TikTok računu @PerchPoint, pilot je objasnio da je jedna od najvažnijih stvari koju putnici mogu učiniti u hitnoj situaciji upravo povlačenje maske za kisik prema dolje. Na taj način, pojasnio je, aktivirate mehanizam koji proizvodi kisik – budući da se kisik ne pohranjuje u spremnicima, već nastaje kemijskom reakcijom. 'Činjenica je da se 99 posto sustava kisika u avionima temelji na čvrstoj kemijskoj reakciji, a ne na bocama s kisikom', pojasnio je.

Opisujući kemijski proces, dodao je kako se radi o smjesi na bazi natrijevog klorida. 'Kada povučete masku za kisik, oslobađa se okidač koji izaziva malu eksploziju i pali ''svijeću'' koja gori i kao nusprodukt stvara kisik', tvrdi pilot. Drugim riječima, iznad vašeg sjedala nalazi se složen mehanizam koji aktivira proces sagorijevanja kako bi proizveo kisik. Ove maske povezane su s uređajem poznatim pod imenom 'kisikova svijeća'. Osim što treba povući masku, pilot je naglasio i koliko je važno najprije staviti masku sebi, prije nego što pomognete drugima.

Maske se spuštaju kada avion dosegne visoku nadmorsku visinu, pri čemu dolazi do smanjenja razine kisika u kabini. To znači da putnici moraju što prije osigurati svoj dovod kisika jer imaju vrlo malo vremena prije nego što izgube svijest. Tek nakon što ste vi sami sigurni, možete pomoći drugima. Pilot je dodao da sagorijevanje kemijske reakcije ne traje dugo, ali to zapravo i nije problem jer piloti u takvim situacijama odmah započinju snižavanje visine, što omogućuje brzi povratak normalne razine kisika u kabini unutar nekoliko minuta.

Njegovo otkriće ostavilo je mnoge gledatelje u šoku – i s osjećajem krivnje jer do sada nisu obraćali pažnju na sigurnosne upute. Jedan komentator je napisao: 'Čekaj, zašto ovo zvuči kao najvažniji dio, a nitko nam to nikada ne kaže?' Drugi je dodao: 'Ovo ću reći svakoj osobi koja sjedi pored mene na svakom letu – uvijek…'

