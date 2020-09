Zatrudnjela je nakon seksa na jednu noć, a njezinog supruga nije briga pa se obratila stručnjakinji

- Ostala sam trudna nakon pijanog seksa na jednu noć nakon izlaska sa svojim prijateljicama, ali kad sam sve priznala svom suprugu, on je to dobro prihvatio, umjesto da se naljutio na mene. Je li to zato što ga jednostavno više nije briga za mene? Nikad prije nisam radila nešto slično. Imam 39 godina i dvoje predivne djece u dobi od 10 i 12 godina, a supruga smatram najboljim prijateljem. Jednog dana otišla sam s kolegicama na piće, a kasnije i u klub. Tamo smo sreli jednog novog kolegu s posla. Ima 32 godine, slobodan je i svima se svidio, pa tako i meni. Tijekom večeri započeli smo razgovor. Nikad nisam mislila da će me zanimati, ali seksualna je kemija bila električna - napisala je za The Sun.

Nakon nekoliko čaša alkohola završili su u njegovom stanu. Na kraju su se i poseksali, a ona se odmah nakon osjećala grozno i puna krivnje. Onda je otišla kući, a njezin suprug je spavao pa je nije ništa pitao. Nekoliko tjedana kasnije propustila je mjesečnicu, a onda je i saznala da je trudna. Znala je da otac nije njezin suprug jer je napravio vazektomiju. Provjerila se šogorici, a ona joj je savjetovala da sve prizna suprugu. On je bio šokiran, ali pun razumijevanja te joj je pomogao zakazati abortus. Iako ona uvijek pokušava držati njihov seksualni život uzbudljivim, boji se da je njegova reakcija znak da mu više nije privlačna pa za savjet pita stručnjakinju.

- Ili je vaš suprug shvatio da vas ne želi izgubiti zbog jedne pogreške? Bez sumnje može vidjeti koliko se kajete i koliko je teško bilo priznati nevjeru. Mogli ste platiti puno veću cijenu za vašu prevaru, ali barem je vaš suprug bio spreman nositi se s njom i nastaviti dalje. Sada imate najbolju priliku za razgovor s njim o vašoj vezi te kako ćete ispraviti svoje greške i nadoknaditi mu sve što ga je povrijedilo - odgovorila joj je Deidre.

